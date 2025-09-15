kábítószer;gyermekgyilkosság;Horváth László;gyerekgyilkosság;kábítószer-fogyasztás;Miske;

2025-09-15 12:48:00 CEST

Kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja

Horváth László drogügyi kormánybiztos arról számolt be, hogy a szakértői vizsgálatok szerint a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kristály nevű dizájnerdrogot fogyasztott.