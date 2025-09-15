Kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja

„Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot” – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán.
Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószer-ellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.Miskei gyermekgyilkosság: népharag zúdult a gyanúsított rokonaira
„Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost” – fogalmazott a kormánybiztos. Horváth László szerint ez a kegyetlenség „ismét bizonyítja, a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem”. Majd azt ígérte, hogy a hajtóvadászat folytatódik, és „minden eszközt bevetnek azért, hogy kisöpörjék a drogot Magyarországról”.
Mint korábban hírt adtunk róla, a hatóságok szerint a férfi szeptember 1-jén miskei otthonában megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos kislányt, K. Hannát, majd a holttestet egy közeli bokros területen rejtette el. A férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.Letartóztatták a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsított férfitGyertyagyújtással emlékeztek Miskén a meggyilkolt kislányra