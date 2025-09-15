Kiválasztották a meghallgatandó jelölteket, jön a verseny a BKV és a BKK vezérigazgatói posztjáért

Budapest;BKV;meghallgatás;BKK;cégvezetők;

2025-09-15 15:54:00 CEST

A volt Vodafone-vezér jöhet, az FKF egykori stratégiai vezérigazgató-helyettese nem.

Kiválasztotta a meghallgatandó jelölteket a két fővárosi közlekedési cég második körös vezérigazgatói pályázatára jelentkezők közül az Orbán Árpád vezetésével dolgozó bizottság. A június közepén kiírt új pályázatokra összesen húszan jelentkeztek, de öten mindkét cég, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) és Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) vezérigazgatói posztjára is alkalmasnak találják magukat.

A Tisza Párt képviselője, Orbán Árpád által vezetett tulajdonosi és a Vitézy Dávid vezette városfejlesztési bizottság hétfői összevont bizottsági ülésen hozott döntés értelmében a két cég élére pályázó 20 jelöltből 11-et meghallgat, igaz az még nem dőlt el mikor. A BKV élére pályázó 11 jelöltből hatan – Czédli György, Dobos Igor, Király István, Sabjányi László, Szedlmajer László és Szepesi Péter - mondhatják majd el, hogyan képzelik el a közlekedési társaság jövőjét.

A legismertebb név talán Szedlmajer Lászlóé, aki sok éve dolgozik a cégnél, jelenleg a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. De a bizottság érdekesnek találhatta a közlekedéssel eddig nem foglalkozó Király István pályázatát is, aki korábban a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyetteseként, majd meglehetősen rövid ideig az Antenna Hungária vezérigazgatója is dolgozott. Sabjányi László, aki 2024 októberéig a BOLT taxitársaság vezérigazgatója volt, már első körben bejelentkezett mindkét pozícióra, ahogy most is. Czédli György neve a mostani pályázati lista mellett egy BKV-s szerződésen is szerepel osztályvezetői beosztásban. Szepesi Péter pedig a BKK-val szoros üzleti kapcsolatban álló ArrivaBus Kft. volt ügyvezető igazgatójaként lehet ismerős.

A BKK vezérigazgatói posztjára ezúttal 9-en pályáznak, közülük öt jelöltet hallgatnak meg. A kiválasztottak között ott van a cég jelenlegi mobilitási vezérigazgató-helyettese Bodor Ádám, valamint a BKV vezetésére is pályázó Király István, Sabjányi László és Dobos Igor mellett Szunomár Tibor a Főtaxi korábbi vezetője.

A bizottság nem kíváncsi ugyanakkor Vásárhelyi Tiborra, aki a nemzeti kukaholdingos vargabetű után tért volna vissza a fővárosi cégcsaládba, korábban a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) stratégiai vezérigazgató-helyettese volt. Ahogy Tomasitz Istvánra, a BKV egykori jogi igazgatójára sem, akitől nem sokkal Kocsis István távozása után vált meg az akkor még Tarlós István vezette főváros. De hiába pályázott mindkét állásra Bernula István Bertold, a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. tavaly októberben, a momentumos Rózsa András polgármesterré választása után menesztett vezetője is, aki korábban az állami Volán-társaságoknál dolgozott több évig.

A Fővárosi Közgyűlés által szabott határidő szerint a bizottságnak szeptember végéig kellene kiválasztania a győztest. Ez azért lenne fontos, mivel mindkét cég határozott időre, szeptember végéig kinevezett vezetővel működik július óta.

A cégvezetői pályázatokat azért kellett újra kiírni, mivel az elsőre annyira kevesen maradtak fenn a rostán a meghallgatások után – 2-2 fő -, hogy a Tisza a pályázat meghosszabbítását kérte. A Fővárosi Közgyűlés ehelyett a cégvezetői pályázatok újbóli kiírásáról döntött a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) és a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) esetében. Nem mintha a többi cégnél olyan nagy lett volna a merítés. A fővárosi vagyonkezelő cégnél (BFVK) például szintén kettőből kellett végül választania a bizottságnak, míg a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. esetén is csak három név szerepelt a végső szavazó listán. Ezek esetében azonban nem írtak ki új szavazást, bár egyelőre a bizottság által már kiválasztottakról sem szavazott a Fővárosi Közgyűlés. A felterjesztés joga ugyanis Karácsony Gergely főpolgármesteré.

A Tisza Párt már az októberi alakuló ülésen jelezte, kulcsfontosságúnak tartják a cégvezető-váltást. Szavazási bojkottal elérték, hogy az általuk vezetett tulajdonosi bizottság szabhassa meg a pályázati feltételeket és a Vitézy Dávid vezette városfejlesztési bizottság tagjaival kiegészülve bírálhassák el a beérkezett pályázatokat. A bizottság később szakszervezeti képviselőkkel és további politikusokkal 22 fősre bővült. Az első pályázati kiírás nem felelt meg a jogszabályoknak, így azt újra kellett fogalmazni. A március végén lezárult első ten­derre összesen 43 pályázat érkezett, ám néhány aspiráns több cégvezetői posztot is megpályázott. A BKM vezérigazgatói székére tizenketten, a BKK esetében heten, a BKV élére hatan, a BFVK vezetésére nyolcan, míg a BGYH vezetői posztjára tízen jelentkeztek. A pályázatok színvonala elmaradt a várttól, így akkor összesen 17 aspiránst hívtak meg szóbeli meghallgatásra.