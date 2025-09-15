A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltásáról szóló rendőrségi határozatot

Pécs;Kúria;betiltás;Pride felvonulás;

2025-09-15 15:25:00 CEST

Az eddigi tapasztalatok szerint ez még mindig nem jelenti azt, hogy nem tartják meg a felvonulást.

Egy magánszemély a Kúriánál fellebbezett azért, hogy semmisítse meg a pécsi Pride betiltásáról szóló rendőrségi határozatot. Nem járt sikerrel, a Varga Zs. András-féle testület helybenhagyta a döntést - derül ki az Amnesty International szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményéből.

A szervezet úgy értékelt, hogy a döntés azt jelenti, a legmagasabb szintű bíróság szerint a következő dolgokat nem lehet Magyarországon közterületen csinálni:

kiállni a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségért,

tiltakozni a gyülekezési szabadság önkényes korlátozása ellen,

emlékezni a holokauszt során meggyilkolt meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű emberekre,

felszólalni a romák „helyi önazonosság védelme” ürügyével történő kirekesztése ellen.

Az Amnesty International szerint a Kúria azt állapította meg, hogy a gyűlés „tilalmazott tartalmai” – például az LMBTQI emberek jogegyenlősége melletti kiállás – sértik a „homofób és transzfób propagandatörvénnyel” módosított gyermekvédelmi törvényt. A Kúria mindezen túl fontosnak találta kifejteni, hogy egy gyűlésnek legfeljebb egy célja lehet, illetve hogy egyszerűen képtelenség az ügyben Európai Unió Bíróságához fordulni - áll a közleményben.

„Sem a Pécs Pride szervezője, sem az őt segítő jogvédő szervezetek nem hajlandók elfogadni, hogy többé nem lehet a jogegyenlőség érdekében folytatott küzdelem során szabadon élni a békés gyülekezéshez való joggal és felvonulást tartani Magyarországon, ezért a megtiltott júniusi rendezvényekhez hasonlóan most is az Alkotmánybírósághoz, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Ha nincs olyan magyar hatóság vagy bíróság, amely képes az emberek békés gyülekezéshez való szabadságát megvédeni, akkor nemzetközi fórumok bevonásával kell érvényt szerezni a jogainknak. Egy dolog biztos: a terveknek megfelelően október 4-én lesz Pécs Pride, amely annál biztonságosabb és szabadabb lesz, minél többen vesznek rajta részt. A jogvédő szervezetek is természetesen ott lesznek” - közölték.

Szeptember első hetében derült ki, hogy a rendőrség az idén módosított gyülekezési törvényre hivatkozva nem engedélyezi a pécsi Pride megtartását. Közlésük szerint nem is tehettek mást, mint hogy betiltják, hiszen az idén elfogadott törvény előírta, hogy tilos olyan gyűlést tartani, amely a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, a gyermekek védelme pedig megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot.

Az idei az ötödik Pride lenne Pécsett, a felvonulás szervezője idén is a Diverse Youth Network nevű civil szervezet. Az eseményt a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként tartanák meg.

Orbán Viktor februári évértékelő beszédében üzente meg, hogy a Pride szervezői a 2025-ös felvonulás előkészítésével már „ne bajlódjanak”, de a szervezők a miniszterelnöki kijelentés, majd az azt követő törvénymódosítás ellenére bajlódtak, és minden idők legnagyobb magyarországi Pride-rendezvényét tartották meg. Ez annak ellenére történt meg, hogy a rendőrség betiltotta a felvonulást. Szervezőként azóta Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert július végén gyanúsítottként kihallgatták.