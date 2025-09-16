Piaci sikerhez a retró már nem elég, Afrikában erősít a Márka

Magyarország;retro;márka;üdítők;

Az, hogy valami retro és érzelmek kötődnek hozzá, még nem elég a piaci sikerhez. A Traubisoda és a Róna bevezetése mögött komoly stratégia áll.

Számomra érzelmi kérdés is, hogy a rendszerváltozás előtti, ismert üdítőipari márkákkal foglalkozzam, és azok jelen legyenek a piacon. Részben ez húzódik meg annak hátterében, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. márciusban a Traubisodát, augusztusban pedig a Rónát ismét bevezette a piacra – mondta a Népszavának Pécskövi Tibor, a cég tulajdonos-ügyvezetője. Az érzelmi oldal azonban önmagában kevés lenne – tette hozzá. A retró termékek iránt ugyan valóban érezhető a korábbiaknál magasabb igény, ám ha nem átgondoltan vezetnek be újra egy ilyen márkát, a sikerhez a „retróság édeskevés” – folytatta.

A Márka esetében a tartós és sikeres jelenlét feltételeit azzal igyekeztek megteremteni az elmúlt években, hogy a zászlóshajónak mondható termékcsalád kínálatát a lehető legszélesebbre bővítették. A fogyasztók nagyon sok verzióval találkozhatnak: nemcsak a régről ismert változatokkal, hanem például gyümölcslevekkel, limonádékkal és jeges teákkal is. A csomagolásformákkal is igazodtak a mai fogyasztói igényekhez, így lényegében szinte mindennek kapható az aludobozos verziója is. Az üdítőitalok piacán óriási a verseny.

Jelenleg mintegy 700 millió liter a szegmens éves forgalma, amelynek 80 százalékát a két nagy márka, a Coca-Cola és a Pepsi fedi le.

Az összes többi szereplőnek – a saját márkás termékeket is ideértve – marad a szektor fennmaradó része.

Ebben a versenyben komoly üzletpolitikai jelentősége volt a Traubisoda és a Róna megszerzésének – folytatta az ügyvezető. Ezek ugyanis kiegészítik a cég eddigi termékportfólióját. A Traubi egy prémium brand, míg a Rónával és a csoport által már korábban megszerzett Gyöngy üdítőkkel a kedvezőbb fogyasztói árú szegmenst kívánják erősíteni. Ez azt jelenti, hogy utóbbi két márkát az alacsonyabb árfekvésű kategóriában, elsősorban mások saját márkás termékeivel szemben szeretnék versenyeztetni. Bár az elmúlt években utóbbiak szerepe nőtt a piacon, ám ezzel együtt az üzleti fókuszt továbbra is az elsődleges brand-jeikere kívánják helyezni. Így az üzleti stratégia szerint súlyuk – a külső partnereknek gyártott saját márkás termékeket is ide számolva – nem haladhatja meg az éves forgalom 30 százalékát. (A vállalat árbevétele tavaly 24,02 milliárd forint volt.)

A piaci versenyt a palackvisszaváltás bevezetése tovább élezte

– tette hozzá. A szektor éves forgalma néhány éve még 750 millió liter környékén volt, ami részben a bevezetett változások miatt is mérséklődött 700 millióra. A csökkenésben az infláció és az árak emelkedése is benne van, az emberek sokkal óvatosabb vásárlókká váltak: nemcsak az olcsóbb termékeket keresik, de kevesebbet is vesznek le a polcról. Pontosan ezért is volt szükség a Róna megszerzésére, mert vannak olyan fogyasztók, akiknek ma már a Márka is drágának számít. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a piacot uraló nagyokhoz képest a Márka sem tud igazán olcsóbb lenni. Olyan és annyi egyéb díj rakódik egy-egy termékre – többek között élelmiszerlánc-felügyeleti díj, környezetvédelmi termékdíj, kötelező visszaváltási díj, népegészségügyi termékadó –, hogy a fogyasztói ár kialakításakor ezek a tételek már a végső ár kétharmadát jelentik. A cégnek az árazás meghatározásakor alig egyharmados mozgástere marad – vélekedett Pécskövi Tibor.

Ilyenkor válik különösen fontossá a minőség. „Minden piaci szereplőnek szüksége van arra, hogy jó minőségű, az ár-értékarányt megfelelően tükröző terméket biztosítson. Ez a tartós jelenlét másik pillére, de más szempontból is elengedhetetlen – mondta a tulajdonos-ügyvezető. A hazai piac említett felosztottsága miatt szerinte nem előremutató kizárólag a magyarországi forgalmazásra berendezkedni. Márpedig az exporthoz elengedhetetlen a jó minőség. A külpiacon az itthoni retró érzés elillan, ott nem mond semmit – arra építeni lehetetlen. Éppen ezért a Márka Üdítőgyártó Kft. egyre nagyobb arányt szeretne elérni éves árbevételében az exportból. Ennek egyik célterülete Afrika. A kontinens számos országában már most elérhetők az üdítőik, ám a következő években mindenképpen szeretnék növelni a jelenlétüket – tette hozzá.