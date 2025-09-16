Az, hogy valami retro és érzelmek kötődnek hozzá, még nem elég a piaci sikerhez. A Traubisoda és a Róna bevezetése mögött komoly stratégia áll.
Ismét a hagyományos belsőégésű motorok dominálnak az eladási listákon.
Ma, amikor a felgyorsult világban egyre rövidül a sikeres cégek élettartama, egy reklámügynökség 20. születésnapja önmagában elismerés. Az ünnepről, a márkamenedzselés értékteremtéséről beszélgettünk Barna Tamással, a Republic Group ügyvezető igazgatójával.
Az euró készpénz formájának bevezetése után több mint 14 évvel csaknem 13 milliárd német márkát még nem váltottak át egy hétfőn ismertetett kimutatás szerint.
A megkérdezett vállalatok 59,8 százaléka úgy véli, hogy az elmúlt 3-5 évben rosszabbodott a gazdasági helyzet, 17,2 százaléka pedig csökkenő piaci részesedést tapasztal - ez derül ki a BrandTrend által a márkák helyzetéről és fejlődéséről szóló felméréséből, amelyet 227 magyar vállalatnál és vállalkozásnál végeztek, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások és a reklám területéről.