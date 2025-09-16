Nem minden ismert márka népszerű

A megkérdezett vállalatok 59,8 százaléka úgy véli, hogy az elmúlt 3-5 évben rosszabbodott a gazdasági helyzet, 17,2 százaléka pedig csökkenő piaci részesedést tapasztal - ez derül ki a BrandTrend által a márkák helyzetéről és fejlődéséről szóló felméréséből, amelyet 227 magyar vállalatnál és vállalkozásnál végeztek, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások és a reklám területéről.