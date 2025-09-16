Az, hogy valami retro és érzelmek kötődnek hozzá, még nem elég a piaci sikerhez. A Traubisoda és a Róna bevezetése mögött komoly stratégia áll.
Külföldi influenszereket utaztatott Budapestre egy állami cég a pénzünkből, hogy a fővárost népszerűsítsék, aztán kiderült, hogy volt még vagy száz magyar is, akik ezt elvállalták. Többen azzal védekeztek, hogy ők csak egy háromsoros meghívót kaptak, és nem tudták, miről van szó, ám ez megrengette a bizalmat a politikamentesnek avagy épp rendszerkritikusnak tartott véleményvezérekben. Köztük volt Whisper Ton (képünkön), a TikTokon több mint 1,1 millió követővel bíró magyar influenszer is, aki most színtiszta átveréssel hívta fel a figyelmet új üdítőmárkájára, noha a versenyhivatal épp eljárást folytat ellene. A 22 éves fiatalember hiába tanult és magas érzelmi intelligenciával rendelkező srác, most úgy tűnik, a konzumizmus által kínált út a vonzóbb választás számára.
Rágógumis, joghurtos, fokhagymás, zellermagos és mentazselés - a világ különböző pontján akár meglehetősen furcsa frissítőket is isznak.
A gyerekeket és fiatal felnőtteket célzó brit kampány célja az elhízás és a fogszuvasodás terjedésének megállítása. A kihívás résztvevői februárban nem isznak cukros üdítőt.
Adót vet ki az üdítőitalokra Philadelphia az elhízás elleni harc jegyében, fittyet hányva az üdítőipar heves tiltakozására.