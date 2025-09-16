Ezért megosztóak a magyar influenszerek: még ha értelmes is az üzenetek egy része, a fogyasztásra buzdítás mindent felülír

Külföldi influenszereket utaztatott Budapestre egy állami cég a pénzünkből, hogy a fővárost népszerűsítsék, aztán kiderült, hogy volt még vagy száz magyar is, akik ezt elvállalták. Többen azzal védekeztek, hogy ők csak egy háromsoros meghívót kaptak, és nem tudták, miről van szó, ám ez megrengette a bizalmat a politikamentesnek avagy épp rendszerkritikusnak tartott véleményvezérekben. Köztük volt Whisper Ton (képünkön), a TikTokon több mint 1,1 millió követővel bíró magyar influenszer is, aki most színtiszta átveréssel hívta fel a figyelmet új üdítőmárkájára, noha a versenyhivatal épp eljárást folytat ellene. A 22 éves fiatalember hiába tanult és magas érzelmi intelligenciával rendelkező srác, most úgy tűnik, a konzumizmus által kínált út a vonzóbb választás számára.