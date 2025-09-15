A fideszes Ellenpont beismerte, hogy nem a Tisza Párt alelnökének házát fotózták le, csak arról hallgatott, hogy az valójában Mészáros Lőrinc öccséé

Fidesz;kormánypropaganda;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2025-09-15 20:02:00 CEST

A portál azt bizonygatja, hogy egy alapvető tévedésen kívül mennyire igaza volt. De nem volt.

Vért izzad az Orbán-kormány kommunikációs gépezete, hogy kellő mennyiségű lejáratóanyagot készítsen Magyar Péterről és a Tisza Párt más vezetőiről. Az Ellenpont nevű portál keményen hakt is, cikkünk írásakor például szinte kizárólag a Tisza Pártot feketítő anyagok találhatók a címlapján, csakhogy a 24.hu közben kiderítette, hogy az Origo volt főszerkesztője, Gábor László irányításával készülő fideszes lap egy olyan luxusingatlant próbált a tiszás Forsthoffer Ágnes családjának tulajdonítani, ami valójában Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha öccséé.

Az Ellenpont új írásában ímmel-ámmal elismerte a mellélövést, de csak részben, azt állítva a vélelmezett balatonfüredi luxusingatlan „tíz méterrel arrébb van”, mint amelyikről írtak.Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy egy olyan házat akartak a Tisza Párt alelnöke családjának tulajdonítani, ami szimplán nem az övé. De hogy akkor kié? Nos, ez a portál cikkéből nem derül ki, de Mészáros Lőrinc öccséé és sógornőjéé. A tulajdoni lapról derült ki, hogy egy megosztott telekről van szó, amelynek egyik felén áll a fideszes lap illusztrációján szerepelt, és 2020 óta Mészáros János és felesége tulajdonában álló villa. A Tisza Párt politikusának családtagjai ezzel szemben a megosztott telek másik felén, egy ennél kisebb házban laknak.

Mindezt az Ellenpont Forsthoffer Ágnes cáfolatára reflektálva a következőképpen ismerte el: „A gigászi cáfolatból kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, az utcáról valóban kevésbé látható, ezért tévesztettük el, ahogy egyébként a Google Maps is eltéveszti, az általunk lefotózott házra helyezi el a címét. Bár Forsthoffer Ágnes azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.” Az Ellenpont most egy tulajdonilap másolatára hivatkozva azt állítja, hogy a másik ingatlan a Tisza alelnökének édesanyjáé és édesapjáé fele-fele arányban, s hogy ez az ingatlan is 1184 négyzetméteres.

Hogy az Ellenpont által első ízben bemutatott ingatlan Mészáros Lőrinc öccséé, arra már Forsthoffer Ágnes is célzott, mondván, hogy az „egy felcsúti magánszemélyé”, és soha nem cserélné el rá a 40 éve kalákában épült, számtalan emléket hordozó szülői házat. „A rólunk szóló cikkek hemzsegnek a csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól” - írta.