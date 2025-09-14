Balatonfüred;kormánypropaganda;Mészáros Lőrinc;Mészáros János;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

Forsthoffer Ágnes

Mészáros Lőrinc öccséé az a balatoni ház, amelyet Forsthoffer Ágnes szüleiének tulajdonított a kormánypárti sajtó

A megosztott telek egyik felén található a Mészáros János és felesége tulajdonában álló villa, a Tisza Párt harmadik alelnökének szülei a másik oldalon, egy kisebb házban laknak.

Mészáros Lőrinc öccsének és sógornőjének tulajdonában van az a balatonfüredi ház, amelyről a kormánypárti Origo volt főszerkesztőjének új portálja azt állította, hogy a Tisza Párt nemrég megnevezett harmadik alelnökének szülei laknak ott. 

Mint arról beszámoltunk, Forsthoffer Ágnesről az Ellenpont közölt néhány napja egy anyagot, amely „újabb oligarcha-családot” emlegetett Magyar Péter mellett. Ebben a többi között azt írták: „Forsthoffer Ágnes a cégjegyzéki adatok tanúsága szerint sokáig a hegyen elhelyezkedő, Balatonra fullpanorámás Péterhegyi utcában lakott – mostanra már csak a szülők élnek itt, egy 1184 négyzetméteres telken elhelyezkedő házban.”

Forsthoffer Ágnes vasárnap reagált a vádakra, és a közösségi oldalán tisztázta: a kormánypárti sajtó által a szüleiének tulajdonított ingatlanban nem lakik senki, a tulajdoni lap szerint ráadásul éppen egy felcsúti magánszemélyé a ház, de posztjában nem nevezte meg, hogy pontosan kihez köthető.

A 24.hu ellenőrizte a tulajdoni lapot, amelyből kiderült, hogy egy megosztott telekről van szó, amelynek egyik felén áll a 2020 óta Mészáros János és felesége tulajdonában álló villa, a Tisza Párt politikusának családtagjai viszont annak másik felén, egy kisebb házban laknak.

