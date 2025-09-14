Balatonfüred;kormánypropaganda;Mészáros Lőrinc;Mészáros János;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2025-09-14 21:42:00 CEST

Mészáros Lőrinc öccséé az a balatoni ház, amelyet Forsthoffer Ágnes szüleiének tulajdonított a kormánypárti sajtó

A megosztott telek egyik felén található a Mészáros János és felesége tulajdonában álló villa, a Tisza Párt harmadik alelnökének szülei a másik oldalon, egy kisebb házban laknak.