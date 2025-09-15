Több szabálytalanságot talált a rászorulókat támogató programokban az ÁSZ, 1,88 milliárd forint tűnt el

Állami Számvevőszék;szabálytalanság;Rászoruló Személyeket Támogató Operatív program;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2025-09-15 16:26:00 CEST

Hét projekt egy-egy közbeszerzési eljárását ellenőrizték.

Több szabálytalanság történt a rászoruló személyeket támogató operatív programok végrehajtásakor, ezek összesen 1,88 milliárd forintos többletterhet jelentettek a központi költségvetésnek az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata szerint – vette észre a Népszava.

Az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve hét projekt egy-egy közbeszerzési eljárását ellenőrizte, a finanszírozás 85 százalékban uniós, 15 százalékban magyarországi forrásból származott.

A vizsgált projektek célja az volt, hogy segítsék a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők mindennapjait, ám az ÁSZ által ellenőrzött programok végrehajtásában feltárt hiányosságok hátráltatták a programok hatékony végrehajtását.

Az ellenőrzött projektekben a támogatás keretösszege összesen 41,8 milliárd forint volt, melynek háromnegyedével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) rendelkezett.

A vizsgálat megállapította, a közbeszerzési eljárások több esetben elhúzódtak. Az SZGYF egyik projektjében például a csomagosztás csaknem másfél évig, 2019 januárjától 2020 júniusáig szünetelt. Sérült a közpénzek felhasználásának átláthatósága is többek között azért mert elszámolásaiban nem volt egyértelműen megállapítható, mekkora részt képviseltek a csomagokban a tényleges termékek, és mekkora részt a kapcsolódó költségek, például a szállítás vagy a csomagolás. Az ezzel összefüggésben felmerült költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt a helyszíni ellenőrzés lezárásakor a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt már büntetőeljárás volt folyamatban egyes projektek vonatkozásában.

Az SZGYF-et érintően két projekt esetében a szabálytalansággal érintett összeg összesen 616,7 millió forint volt. Szintén két projekttel kapcsolatban nem történt meg a projektszintű könyvvizsgálat az egyikben a tanácsadók részére kifizetett 597,6 ezer forintról a valós munkavégzést nem igazolta, mivel 15 fő tanácsadó munkavégzését nem tudta megfelelő dokumentumokkal alátámasztani. A tanácsadásokról készített szakmai beszámoló, illetve tanácsadói feljegyzés nem állt rendelkezésre.