Fegyelmi eljárás indult a győri kézilabdázókat érő rasszista atrocitások miatt

kézilabda;rasszizmus;Győr;Mosonmagyaróvár;Magyar Kézilabda Szövetség;MKSZ;

2025-09-15 17:17:00 CEST

A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn közölte, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is óvja a rasszizmustól a sportágat.

A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indított azután, hogy a klub közlése szerint „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” Győr játékosait a Mosonmagyaróvár elleni, múlt szerdai bajnoki mérkőzésen – derül ki az MKSZ hétfői közleményéből.

Lapunk is beszámolt róla, hogy rasszista atrocitások érték a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC néhány játékosát a Mosonmagyaróvár otthonában tíz góllal megnyert mérkőzésen a női kézilabda NB I. múlt szerdai játéknapján. A mosonmagyaróvári klub a közösségi oldalán elnézést kért a szurkolótáborából érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és leszögezte, elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.

A HVG beszámolója szerint a meccsen a Győr csapatában két színes bőrű játékos szerepelt: a brazil átlövő, Bruna de Paula és a francia kapus, Hatadou Sako. De Paula az eset után a közösségi oldalán azt írta: „Elfogadhatatlan, hogy 21. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűncselekmény és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol.” Csapattársa pedig ezt: „Nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!”

Az Magyar Kézilabda Szövetség hétfői közleményében hangsúlyozta: kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel „a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól”, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja – tette hozzá a szövetség.