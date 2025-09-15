Visszavonul a kézis Nagy László a válogatottságtól

Nagy László visszavonul a válogatottságtól - döntését a csapatkapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be. A 36 éves jobbátlövő elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra, egyszerűen azért határozott így, mert a posztján a szegedi Balogh Zsolt és a veszprémi Ancsin Gábor "továbbviheti a stafétabotot".