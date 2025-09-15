A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn közölte, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is óvja a rasszizmustól a sportágat.
Kocsis Máté elnököt lesújtotta a férfiak hazai Eb-szereplése, de szerinte a felfüggesztés csak a válogatottak értékeléséig tart.
A dán Kim Rasmussennek igazat adó döntés nem jogerős, azt a magyar fél megfellebbezi.
A sima átszervezésként kommunikált átalakítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi vezetőt kimenekítették a konfliktushelyzetből.
Míg az önkormányzatoktól forrást vonnak el, a sportéletben most is cseng a kassza.
A Telekom Veszprém kézilabdaegyüttesének csapatkapitánya négy évre kapott bizalmat a tisztújító közgyűlésen.
Nagy László visszavonul a válogatottságtól - döntését a csapatkapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be. A 36 éves jobbátlövő elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra, egyszerűen azért határozott így, mert a posztján a szegedi Balogh Zsolt és a veszprémi Ancsin Gábor "továbbviheti a stafétabotot".
A Budapesti Nyomozó Ügyészségen elrendelt nyomozás során az ügyészek szerdán hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt kézilabda-mérkőzések ügyében.
A Budapesti Nyomozó Ügyészség munkatársai szerdán házkutatást tartottak a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) egyik irodájában és ott dokumentumokat, okiratokat foglaltak le.
A Magyar Kézilabda Szövetségben tegnap elkészítették a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőinek a párosításait.
A Magyar Kézilabda-szövetség közös megegyezéssel szerződést bontott Talant Dujsebajevvel, a férfiválogatott szövetségi kapitányával. Kocsis Máté elnök szerint a döntés egyik oka az volt, hogy a tréner nem él „életvitelszerűen” Magyarországon. Emellett a sportvezető hangsúlyozta, reformokra van szükség a honi kézilabdában. A Fideszben is magas beosztást betöltő Kocsis jelezte, felajánlotta lemondását, ám a „megbízói” nem szeretnék, ha távozna.
Kocsis Máté, az MKSZ elnöke keddi sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a spanyol-orosz szakembernek eddigi munkájáért, egyúttal jelezte, a döntés egyik oka az volt, hogy a tréner nem él "életvitelszerűen" Magyarországon. A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányainak Elek Gábort és Ambros Martint nevezték ki, a szakemberek munkáját Siti Beáta segíti majd.
Az év legfontosabb eseménye vár a magyar női kézilabda-válogatottra: szombaton rajtol a dániai világbajnokság. Kocsis Máté, a honi szövetség elnöke kiemelte, a cél az olimpiai kvalifikáció közvetlen megszerzése, vagy az ötkarikás selejtezőn való részvétel kiharcolása, azaz a legjobb hét közé kerülés.
Nehéz csoportba került a magyar női kézilabda-válogatott, amely a házigazda dán, valamint a montenegrói, a japán, a tunéziai és a szabadkártyával induló szerb csapattal találkozik a decemberi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.
A korábbi 206-szoros válogatott átlövő, Farkas Ágnes is jelölteti magát a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnökének. Soós Kálmán, a jelölőbizottság elnöke tegnap az MTI-nek elmondta, Farkas a Vas Megyei Szövetség támogatásával jelezte, hogy pályázik a posztra, amelynek elnökeként már szerzett sportvezetői tapasztalatokat.
Úgy tűnik, a Fidesz egész pályás letámadásban marad, már ami a sportot illeti. Ugyanis amíg a miniszterelnök a sosem látott mélységben lévő hazai labdarúgásba ölet bele az országgal tíz-száz milliárdot, hogy kedvenc játékszerét régi fényében lássa csillogni, fülkeforradalmár sorstársai a maradék sportágakra vetik rá magukat.
Új vezetője lesz a Magyar Kézilabda Szövetségnek (MKSZ), ugyanis Vetési Iván nem indul újra az elnöki posztért.
Ötezer eurós (1,5 millió forint) pénzbüntetést kapott a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az európai szövetségtől (EHF) a románok elleni december 13-i, debreceni Európa-bajnoki középdöntős mérkőzés előtti sportszerűtlen szurkolói magatartása miatt.
A legjobb hat közé jutás a célja a magyar női kézilabda-válogatottnak a vasárnap kezdődő magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokságon.
A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata mellett, és ha kérik segítséget is nyújtanak a zöld-fehér alakulatnak.
Levélben kért elnézést a Magyar Kézilabda Szövetségtől az RTL Klub programigazgatója azért, mert vasárnap a csatorna a Magyarország-Szlovénia férfi kézilabda vb-selejtező utolsó 40 másodpercét nem közvetítette. Vetési Iván, a sportági szövetség első embere cinikusnak találta Kolosi Péter indoklását, akinek levele a tévétársaságnak a sajtó számára fenntartott honlapjára került fel tegnap.
A Magyar Kézilabda Szövetség magyarázatot vár az RTL Klubtól, amiért a csatorna vasárnap, a megnyert (25-22) szlovénok elleni világbajnoki selejtezőn a rendes játékidő letelte előtt megszakította a közvetítést, így a szurkolók nem értesülhettek a találkozó végeredményéről.
Hamarosan elkezdődik a jegyárusítás az EHF női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjére. A nevezetes kézilabda eseményt Budapesten rendezik május 3-án és 4-én, s erről megállapodást írt alá tegnap az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) és a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Jean Brihault és Vetési Iván.
Éles hangú közleményben fejezte ki nemtetszését a Magyar Kézilabda Szövetség a Nemzeti Sport tegnapi címlapja miatt. A sportlap Mi már tudjuk! Németh András lesz a kapitány - főcímmel jelent meg kedden, amit a szövetség "alig több mint egy nappal Karl Erik Böhn halálát követően" kegyeletsértőnek tart.
A dániai férfi kézilabda Eb után lehet bennünk némi hiányérzet, miközben a decemberi női vb-n a balszerencse ütött el minket a jobb helyezéstől. Karl Erik Böhn női kapitány gyógyíthatatlan betegsége miatt meg kell találnunk az utódját, pillanatnyilag négyen pályázhatnak a helyére - mondta lapunknak Vetési Iván, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.