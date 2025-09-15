Kocsis Máté ezért nyomta fel saját szövetségét

Minden racionális és megengedett eszközzel élne a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a megtisztulás érdekében, nyilatkozta csütörtökön Ballai Attila kommunikációs-, PR- és marketing-igazgató a sportág szerdán nyilvánosságra hozott bundaügye kapcsán, aki arról is beszélt, hogy az elnök Kocsis Máté miért tett bejelentést a hatóságoknál, ami után házkutatást tartottak a szövetségnél.