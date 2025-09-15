A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn közölte, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is óvja a rasszizmustól a sportágat.
A Kocsis vezette szövetség azután gondolta meg magát, hogy a fideszes polgármester helyét Baranyi Krisztina vette át a kerület élén.
Felmentették tisztségéből a magyar női válogatott szövetségi kapitányát, az MKSZ-alelnök szerint Rasmussennek a nemzetközi szövetség általi felfüggesztése az ok.
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) minden lehetőséget megadott Ljubomir Vranjesnek, hogy több időt foglalkozzon a férfiválogatottal, de a szövetségi kapitány nem élt ezzel - mondta az M4 Sport pénteki, Sportreggeli című műsorában Zsiga Gyula szakmai igazgató.
Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) alelnöke szerint minden mérkőzés a fejlődést szolgálta a németországi világbajnokságon a nyolcaddöntőben búcsúra kényszerülő női válogatott életében.
Újabb három személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Budapesti Nyomozó Ügyészség a kézilabda-mérkőzésekkel kapcsolatos vesztegetés miatt indított nyomozása során, ezzel a gyanúsítottak száma kilencre nőtt.
Minden racionális és megengedett eszközzel élne a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a megtisztulás érdekében, nyilatkozta csütörtökön Ballai Attila kommunikációs-, PR- és marketing-igazgató a sportág szerdán nyilvánosságra hozott bundaügye kapcsán, aki arról is beszélt, hogy az elnök Kocsis Máté miért tett bejelentést a hatóságoknál, ami után házkutatást tartottak a szövetségnél.
A Budapesti Nyomozó Ügyészségen elrendelt nyomozás során az ügyészek szerdán hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt kézilabda-mérkőzések ügyében.
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) rendkívüli elnökségi ülést hívott össze az RTL Klub és a TV2 által érvényesíteni kívánt műsordíjak bejelentése után, mivel álláspontja szerint a meghirdetett szerződéses feltételek súlyosan sértik a fogyasztói érdekeket, diszkriminatívak és törvénysértők.
Xavi Sabatét, az MVM Veszprém spanyol vezetőedzőjét nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ).
Kocsis Mátét, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, Józsefváros polgármesterét választották meg a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnökének.
Ötezer eurós (1,5 millió forint) pénzbüntetést kapott a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az európai szövetségtől (EHF) a románok elleni december 13-i, debreceni Európa-bajnoki középdöntős mérkőzés előtti sportszerűtlen szurkolói magatartása miatt.
Az elmúlt öt évben az üzletek száma öt százalékkal csökkent, ennek a folyamatnak a legnagyobb vesztesei az önálló vállalkozók voltak. A kisüzletek száma 2009-hez képest 18 százalékkal mérséklődött.