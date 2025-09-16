Közcélokra költené a választási kampánytámogatást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

pályázat;kampánypénz;önkéntesség;közpénzek felhasználása;MKKP;

2025-09-16 12:45:00 CEST

Pályázni lehet.

Az országgyűlési választáson részt vevő és ott listát állító pártokat állami kampánytámogatás illeti meg, amit kampánycélokra költhetnek el, és amivel a választások után a törvényben meghatározott rend szerint kötelesek tételesen elszámolni – indokolta Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), hogy miért is hirdették meg 2026-ban tervezett indulásuk előtt immár harmadik alkalommal Rózsa Sándor Népi Kampánypénztékozló Alap! A Magyar Államkincstár honlapján egyelőre a legutolsó, a 2022-es parlamenti választásra megállapított összeg szerepel. Eszerint az az akkori voksoláson 1 182 896 forint összegű) támogatásra volt jogosult minden egyéni választókerületi képviselőjelölt.

„Mivel még mindig nem lehet a Feneketlen-tónál yachtozni, ezért inkább visszaosztjuk nektek azt a közpénzt, amit kampányolásra kapunk az államtól. Mert mi tényleg a pénzetekért indulunk a választáson: hogy visszakaphassátok! A lényeg egyszerű: óriásplakátok helyett óriási osztogatás. Végülis a te pénzed, ciki lenne magunkra költeni” – áll az MKKP felhívásában.

„A pályázatodban foglalt tevékenység közcélú kell legyen. (Közcélú = melléknév / személyek csoportja által a csoportnál tágabb közösség érdekében végzett tevékenység.) A projekt lehet helyi és országos, egy ponton zajló vagy több települést érintő is”

– emelték ki a kétfarkúak, akiknek a honlapjáról az is kiderült, hogy a kampánytámogatást 2026 tavaszának elején kapják meg. – A nyertes ötleteket ezután, a kampány idején, a választások előttig kell megvalósítani, ez körülbelül 3 hét. Az MKKP programjaiban, akcióiban mindenki ingyen, önkéntesen vesz részt. Olyan ötleteket várunk elsősorban, amihez főleg anyagköltségre pályáztok, és többen összefogva, önkéntes munkában vállaljátok a megvalósítást.

A sikeres pályázatnál nem feltétel a hivatalos engedélyeztetés, ám a hatályos villamossági, statikai, környezetvédelmi szabályoknak meg kell felelniük. A nyertes projekteknél az MKKP önkormányzatként jár el, a megvalósításhoz általános engedélyt ad, ami feljogosít minden olyan tevékenységre, aminek az emberek örülnek, nem balesetveszélyes, nem káros, nem bántó, nem sértő és nem okoz kárt senkinek.