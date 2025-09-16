Miközben kedvező hírekkel, javuló pénzügyi eredményekkel kellene megpróbálnia csökkenteni a 20 pontos lemaradását a Munkáspárt mögött, újabb és újabb képviselői törnek borsot az orra alá és terelik el figyelmét a fontos dolgokról.
A kétfarkúak négy éve, az EP-választásra nyomtatták a forintra színeiben és formájában hasonlító pénzjegyeket, ahogy akkor írták, a Soros-árvák támogatásával.
Nem engedi el a Fidesz a témát. Ebben most az elvileg független hivatal is segít a pártnak.
Újra indulatos Facebook-poszttal jelentkezett a hatpárti ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje.
Egyre durvulnak a belső viták a volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt és korábbi támogatói köre között.
Az ellenzéki pártok közül csak a Momentum és a Párbeszéd említett konkrét összeget, amikor azt kérdeztük, mennyi pénzük van jelöltjeik népszerűsítésére.
Mintegy 190 millió forintot tesz ki az a költségvetésből származó kampánytámogatás, amit a választái kudarc után - az ellenzéki párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot – Juhászéknak vissza kell fizetniük. Írtuk két napja, amikor az Együtt elnöke már köszönte a segítséget, ám ma újabb videóval jelentkezett, amelyben jelezte: meglepte az a nagyon erőteljes a szolidaritás, amit megtapasztaltak: már több mint 52 ezer ember utalt, vagyis jelezte számukra, fontosnak tartják a munkájukat. Juhász Péter a videón azt is elmondja, hogy pártok is utaltak a számlájukra.
Juhász Péter, az ellenzéki párt elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján visszautasította, hogy valaha konszenzus lett volna a rendezésről, szavai szerint pártja a kezdetektől ellenezte azt.
Az amerikai republikánusok várható elnökjelöltjének csak 1,3 millió dollár van a kampányra fordítható kasszában, míg várható demokrata párti vetélytársa, Hillary Clinton 42 millió dollárral rendelkezik. Donald Trump televíziós interjúban kért segítséget a republikánusoktól.
A parlamenti választáson induló pártok és egyéni jelöltek kampányköltéseinek elszámoltatása – legalábbis a hivatali "lepapírozás" szintjén lezárult azzal, hogy a héten az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyilvánosságra hozta összefoglalóját az elköltött pénzek utolsó nagy szeletéről. Ligeti Miklós, a hazai korrupció összefüggéseit vizsgáló Transparency International Magyarország jogi igazgatója viszont úgy fogalmazott, hogy az ellenőrzés mindössze annyit takart, sikerült-e a limit alá hazudni magukat a pártoknak.
Nyolc, az országgyűlési választáson listát állító, de képviselethez végül nem jutó párt sértette meg az áfatörvényt és a számviteli törvényt a kampánypénzek elköltése során, az Összefogás Pártnál büntetőeljárás is indult a számvitel rendjének megsértésének gyanúja miatt - ismertette az Állami Számvevőszék a kedden bemutatott jelentésében.
Gerstmár Ferencet, az ellenzéki párt helyi önkormányzati képviselőjét indítja az LMP a február 22-i veszprémi időközi országgyűlési választáson.
Ősztől újra felpörög az Egyesült Államokban a kongresszusi választási kampány. Frissen közzétett adatokból kiderült, a félidős voksolásra a kongresszusi demokraták több kampányadományt gyűjtöttek, mint a republikánusok, ennek ellenére nehéz dolguk lesz, ha meg akarják tartani pozícióikat a képviselőházban és a szenátusban. November 4-én az egész képviselőházat és a szenátus harmadát megújítják.
Az MSZP szerint erkölcstelen és törvénytelen a Fidesz kampánya, ugyanis túllépte a törvényes határt a kormánypárt kampányköltése a több mint 70 országban jelen lévő Transparency International és más független szakmai szervezetek számításai szerint.
Túllépi a törvényes határt a kormánypártok kampányköltése kormányzati és "civil segítséggel" a Transparency International (TI) szerint.