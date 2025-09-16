Juhász Péter: ezt nem is tudom elhinni, már ötezer ember segített rajtunk

Mintegy 190 millió forintot tesz ki az a költségvetésből származó kampánytámogatás, amit a választái kudarc után - az ellenzéki párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot – Juhászéknak vissza kell fizetniük. Írtuk két napja, amikor az Együtt elnöke már köszönte a segítséget, ám ma újabb videóval jelentkezett, amelyben jelezte: meglepte az a nagyon erőteljes a szolidaritás, amit megtapasztaltak: már több mint 52 ezer ember utalt, vagyis jelezte számukra, fontosnak tartják a munkájukat. Juhász Péter a videón azt is elmondja, hogy pártok is utaltak a számlájukra.