Magyar Péter: Egy valódi polgár nem vájkál mások magánéletében

Bár nem említ konkrétumokat, bejegyzésének előzménye feltehetően az a Direkt36-cikk lehet, amelyről mi is beszámoltunk. Az oknyomozó portál kedden részletesen ismertette, mi vezetett Gyurcsány Ferenc pártelnök 2025. május 8-i lemondásához és közéletből való kivonulásához. A folyamatban szerepet játszott az a titkos kapcsolat is, amelyet a korábbi miniszterelnök a párt egyik munkatársával folytatott, és amely a párton belül nyílt titoknak számított. Dobrev Klára a megjelent írással kapcsolatban kifogásolta, hogy magánéletét vették célba, nem pedig döntéseit vagy munkáját.

Magyar Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a közéleti sajtó feladata tükröt tartani a politikusok elé, rávilágítani a visszaélésekre, tájékoztatni a nyilvánosságot és bírálni a döntéseket. „A magát komolyan vevő sajtónak nem feladata viszont mások magánéletében vájkálni. Nem azért kell leváltani a jelenlegi korrupt hatalmat sem, mert adott esetben az irányítói nem élnek példás családi életet” – fogalmazott.

Kijelentette, hogy pártja egy olyan országot épít, amelyben a kritika és a konstruktív vita is elfogadható, amennyiben mások emberi méltóságát tiszteletben tartják. „Egy valódi polgár nem nevez másokat eltaposandó rovarnak, és nem vájkál mások magánéletében” – zárta posztját Magyar Péter.