Ruszin-Szendi Romuluszt fegyvernek látszó tárgy viselésével vádolták meg, Orbán Viktor kontrázott, a Tisza Párt politikusa pedig tisztázott

Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul – posztolta Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz azután, hogy a kormánypárti sajtóban olyan felvételeket jelentettek meg róla, amelyen egy fórumon beszél, és az inge oldalt kidudorodik. Erre azonnal ráugrott a közismert feljelentő, Tényi István, és a Hír TV-vel közölte, hogy a Nemzeti Nyomozóirodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt.
– Megdöbbentő videók láttak napvilágot arról, hogy a Tisza párt egyik fórumán, azt hiszem ez a hajdúsámsoni fórumról készült és ugye itt a pártnak az egyik szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úr beszélt a megjelentekhez. Ezeken a felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Romulusz úrnak az oldalán. Mint hogyha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne – fogalmazott a notórius feljelentő.
Ezen hírek arra inspirálták Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ő is felháborodjon.
– 35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben – fakadt ki a kormányfő.
Ruszin-Szendi Romulusz azonban tisztázta: „Lőfegyverviselési engedélyem van. Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”Ruszin-Szendi Romulusz: Aki démonizál másokat pusztán a gondolataikért, az nem a békét szolgálja