Ruszin-Szendi Romuluszt fegyvernek látszó tárgy viselésével vádolták meg, Orbán Viktor kontrázott, a Tisza Párt politikusa pedig tisztázott

2025-09-16 19:06:00 CEST

Az egykori vezérkari főnök nem tagadta, hogy van lőfegyverviselési engedélye. Az őt ért fenyegetések miatt hordta is azt, de amióta pártja személyi védelmet biztosít neki, nincs nála önvédelmi eszköze.

Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul – posztolta Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz azután, hogy a kormánypárti sajtóban olyan felvételeket jelentettek meg róla, amelyen egy fórumon beszél, és az inge oldalt kidudorodik. Erre azonnal ráugrott a közismert feljelentő, Tényi István, és a Hír TV-vel közölte, hogy a Nemzeti Nyomozóirodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt.

– Megdöbbentő videók láttak napvilágot arról, hogy a Tisza párt egyik fórumán, azt hiszem ez a hajdúsámsoni fórumról készült és ugye itt a pártnak az egyik szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úr beszélt a megjelentekhez. Ezeken a felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Romulusz úrnak az oldalán. Mint hogyha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne – fogalmazott a notórius feljelentő.

Ezen hírek arra inspirálták Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ő is felháborodjon.

– 35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben – fakadt ki a kormányfő.

Ruszin-Szendi Romulusz azonban tisztázta: „Lőfegyverviselési engedélyem van. Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”