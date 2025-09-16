Orbán-kormány;Kubatov Gábor;NB I;labdarúgás;MLSZ;NB II;

2025-09-16 18:38:00 CEST

A Csányi Sándor vezette MLSZ visszavág, szerintük Kubatov Gábor FTC-elnök a saját kormányával vitázik

A labdarúgó szövetség nem foglalkozik, az új, profi liga esetleges megalakításával, de figyelmeztet, az ő úgynevezett magyarszabályuk csak egy év múlva lépne életbe, a sportkormányzat döntött úgy, hogy az akadémiákat működtető kluboknál már idén.