A Csányi Sándor vezette MLSZ visszavág, szerintük Kubatov Gábor FTC-elnök a saját kormányával vitázik

A labdarúgó szövetség nem foglalkozik, az új, profi liga esetleges megalakításával, de figyelmeztet, az ő úgynevezett magyarszabályuk csak egy év múlva lépne életbe, a sportkormányzat döntött úgy, hogy az akadémiákat működtető kluboknál már idén.

A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában – adta ki közleményét kedden  a Magyar Labdarúgó Szövetség Kubatov Indexen hétfőn megjelent interjújára reagálva. Abban az FTC-elnök, egyben a Fidesz alelnöke pont az úgynevezett magyarszabályt bírálva, üzent Csányi Sándor MLSZ-elnöknek, hogy az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásán.

A szövetségi közlemény nem tér ki a kubatovi ötletre, gyakorlatilag az MLSZ megkerülésének tervére. Ugyanakkor leszögezték, hogy az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026/27-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését.

– Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia – olvasható az MLSZ honlapján.

