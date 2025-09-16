A Csányi Sándor vezette MLSZ visszavág, szerintük Kubatov Gábor FTC-elnök a saját kormányával vitázik

A Ferencváros elnöke az elmúlt időszakban több alkalommal is arról beszélt, hogy nem ért egyet az MLSZ által bevezetett, a magyar labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó szabállyal. Kubatov Gábor azonban sajnos egyetlen nyilatkozatában sem fejti ki az igazság minden részletét: nem tudja, nem akarja vagy nem meri belátni, hogy valójában nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal áll vitában – adta ki közleményét kedden a Magyar Labdarúgó Szövetség Kubatov Indexen hétfőn megjelent interjújára reagálva. Abban az FTC-elnök, egyben a Fidesz alelnöke pont az úgynevezett magyarszabályt bírálva, üzent Csányi Sándor MLSZ-elnöknek, hogy az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásán.
A szövetségi közlemény nem tér ki a kubatovi ötletre, gyakorlatilag az MLSZ megkerülésének tervére. Ugyanakkor leszögezték, hogy az MLSZ magyarszabálya – amelyet a klubok képviselői és a közvélemény már régen megismerhetett – ugyanis csak a jövő évtől, a 2026/27-es bajnokságban lép hatályba, szemben a sportkormányzat döntésével, amely az akadémiákat üzemeltető kluboktól már ettől a bajnoki évtől megköveteli a magyar labdarúgók szerepeltetését.Kubatov Gábor üzent Csányi Sándornak, szerinte az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásánKubatov Gábor szólt az MLSZ-nek, hogy a jövőben ne használja fel a FTC játékosait a kampányvideóihoz
– Felhívjuk tehát a Ferencváros elnökének és szurkolóinak – továbbá a mondatait közvetítő és figyelő nyilvánosságnak is – a figyelmét, hogy Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia – olvasható az MLSZ honlapján.Kubatov Gábor közölte, érdemes lenne elgondolkodni, miért szidják a szurkolók az MLSZ-t és annak elnökétNem véletlen, hogy a sportban elsőként a Kubatov-féle Digitális Polgári Kör jött létre, Orbán Viktor megengedhetetlennek tartja, hogy pont a futballból kapjon bírálatokat a FideszCsányi Sándor Kubatov Gábornak: Ez a klubja és a politikai közössége szégyene is