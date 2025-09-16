Svéd EU-miniszter: Orbán Viktor videója kétségbeesett figyelemelterelés

Orbán Viktor;Svédország;jogállamiság;figyelemelterelés;

2025-09-16 20:46:00 CEST

A jobboldali miniszter szerint a miniszterelnök valószínűleg azért irányítja Svédországra a figyelmet, mert ők az egyik olyan ország, amelyik a leghangosabban kritizálja a magyar kormányt.

Kétségbeesett figyelemelterelési kísérletnek nevezte Orbán videóját Jessica Rosencrantz, svéd EU-ügyi miniszter Brüsszelben kedden a tagállamok EU-ügyi minisztereinek ülése előtt. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán megjelent videóban ugyanis arról beszélt, hogy Svédországban 284 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság elkövetésének gyanúja miatt és szerinte az ország barbarizmusba süllyedt. Az idézett számot a valós statisztikai adatok nem támasztják alá, a svéd ügyészség szerint mindössze négy lányt vádolnak ezzel a bűncselekménnyel. A svéd kormány ugyanakkor valóban tervezi leszállítani a büntethetőség korhatárát.

Rosencrantz szerint Orbán el akarja terelni a figyelmet a súlyos problémákról, amelyekkel Magyarországnak szembe kell néznie a jogállamiság elveinek megsértése és a civil társadalomra gyakorolt különböző formájú elnyomás miatt. A jobboldali miniszter szerint Orbán valószínűleg azért irányítja Svédországra a figyelmet, mert ők az egyik olyan ország, amelyik a leghangosabban kritizálja a magyar kormányt. Leginkább szorgalmazzák számos intézkedés meghozatalát, például, hogy fagyasszák be több, Magyarországnak szánt uniós pénz folyósítását. Szerinte országa minden rendelkezésre álló eszközt bevet, hogy változást érjen el, mert a valódi probléma Magyarországon van. Kiemelte, hogy öt uniós perben is beszállt a stockholmi kormány Magyarország ellen.

Svéd újságírói kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte Orbán állítását, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedd reggel azt felelte, hogy a svéd miniszterelnök korábban Magyarországon bebörtönzött ellenzékiekről is beszélt már, ami hazugság.

A keddi Általános Ügyek Tanácsán, vagyis a tagállamok minisztereinek ülésén ugyanakkor nem került már szóba a videó és az ezt követő üzengetés sem. A találkozó előtt Rosencrantz és Bóka János is úgy nyilatkoztak, hogy nem akarták fölhozni a témát a megbeszélésen, ahol a legfőbb téma az október végi EU-csúcs előkészítése volt. A találkozó után a Népszava kérdésére Bóka János úgy fogalmazott, „a svéd miniszterasszonnyal a nap folyamán szigorúan az udvariassági szabályok betartásával léptünk érintkezésbe”.