Rétvári Bence: Saját rendőrkapitányával vitatkozik a svéd miniszterelnök

bűnözés;bevándorlás;Svédország;Rétvári Bence;

2025-09-16 17:01:00 CEST

Elvárja a svéd kormánytól a tiszteletet.

Meginvitálta a svéd miniszterelnököt a déli határkerítéshez a magyar kormány nevében a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az ügy előzményeiről mi is beszámoltunk: Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” hivatkozott a Die Welt beszámolójára, amely szerint Svédországban 284 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt. Az állítást Ulf Kristersson svéd miniszterelnök felháborító hazugságnak nevezte.

Rétvári Bence úgy fogalmazott, a svéd kormányfő saját rendőrkapitányával kerül vitába. Emlékeztetett arra, hogy Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt egy interjúban beszélt a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció következményeiről: a szervezett bűnözés növekedéséről, nyolc hónap alatt 186 lövöldözésről, amelyekben 31-en meghaltak, valamint arról, hogy megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma.

Felidézte továbbá Gunnar Strömmer svéd igazságügyminiszter szavait is, aki szerint 2012 és 2022 között háromszorosára emelkedett a halálos kimenetelű lövöldözések száma az országban.

„Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat! Utána ő sem tagadná le a migráció veszélyeit” – jelentette ki Rétvári Bence, aki olcsó válasznak nevezte azt a „liberális” mantrát, amely szerint Magyarországon leépült a jogállam. Hozzátette: éppen fordítva, itt szabadon lehet beszélni, így a migráció veszélyeiről is. „Vagy az talán a jogállam megerősödése Svédországban, ha no-go zónák jönnek létre, és kétnaponta van egy alvilági robbantás vagy késelés?” – tette fel a kérdést.

Az államtitkár hangsúlyozta, tisztelik Svédországot, de ugyanilyen tiszteletet várnak el Stockholmtól is. „Talán jobb lenne, ha a következő kormányülésen a magyar sikeres bevándorlásellenes politikát tanulmányozná, nem pedig a közösségi médiában üzengetne. Szívesen látjuk egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél” – zárta posztját Rétvári Bence.