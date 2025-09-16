Rétvári Bence: Saját rendőrkapitányával vitatkozik a svéd miniszterelnök

Meginvitálta a svéd miniszterelnököt a déli határkerítéshez a magyar kormány nevében a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Az ügy előzményeiről mi is beszámoltunk: Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” hivatkozott a Die Welt beszámolójára, amely szerint Svédországban 284 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt. Az állítást Ulf Kristersson svéd miniszterelnök felháborító hazugságnak nevezte.A svéd miniszterelnök szerint felháborító hazugság, amit Orbán Viktor az országáról mondottOrbán Viktor: Isten áldja Svédországot!
Rétvári Bence úgy fogalmazott, a svéd kormányfő saját rendőrkapitányával kerül vitába. Emlékeztetett arra, hogy Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt egy interjúban beszélt a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció következményeiről: a szervezett bűnözés növekedéséről, nyolc hónap alatt 186 lövöldözésről, amelyekben 31-en meghaltak, valamint arról, hogy megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma.
Felidézte továbbá Gunnar Strömmer svéd igazságügyminiszter szavait is, aki szerint 2012 és 2022 között háromszorosára emelkedett a halálos kimenetelű lövöldözések száma az országban.
„Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat! Utána ő sem tagadná le a migráció veszélyeit” – jelentette ki Rétvári Bence, aki olcsó válasznak nevezte azt a „liberális” mantrát, amely szerint Magyarországon leépült a jogállam. Hozzátette: éppen fordítva, itt szabadon lehet beszélni, így a migráció veszélyeiről is. „Vagy az talán a jogállam megerősödése Svédországban, ha no-go zónák jönnek létre, és kétnaponta van egy alvilági robbantás vagy késelés?” – tette fel a kérdést.Nem akart rosszat Orbán Viktor, a svéd ügyészség számai szerint csak 7000 százalékkal tévedett
Az államtitkár hangsúlyozta, tisztelik Svédországot, de ugyanilyen tiszteletet várnak el Stockholmtól is. „Talán jobb lenne, ha a következő kormányülésen a magyar sikeres bevándorlásellenes politikát tanulmányozná, nem pedig a közösségi médiában üzengetne. Szívesen látjuk egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél” – zárta posztját Rétvári Bence.