„Csak” - Ezt válaszolta a Miniszterelnökség államtitkárának felesége, miért vették meg budajenői házuk utcájának egy részét az önkormányzattól

Soltész Miklós szomszédja azt mondta, a cél az volt, hogy megakadályozzák a bejutást arra a telekre, ahova ő építkezni akart. A bíróság elsőfokon az államtitkárnak adott igazat, aki szerint szomszédja egy másik átjárón meg tudja közelíteni telkét.

Nem adott magyarázatot a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának felesége, miért vették meg budajenői házuk utcájának egy részét az önkormányzattól – derül ki az RTL Híradó kedd esti adásából.

Soltész Miklós évek óta vitában áll egyik szomszédjával. Ráth Gábor 2019-ben vásárolta meg telkét Budajenőn, állítása szerint azonban a politikus kezdettől igyekezett megakadályozni az építkezést. Felidézte, hogy amikor a csatornabekötést tervezték, Soltész kijelentette: „itt nem lesz csatornabekötés.” Egy héttel később a férfi telkéhez vezető útra kocsibeállót építtetett, amelyet 2020-ban 150 ezer forintért meg is vásárolt az önkormányzattól, így az magánterületté vált.

Ráth Gábor beperelte az önkormányzatot és az államtitkárt is, ám elsőfokon a bíróság a korábbi szakértői vélemények alapján Soltész Miklós és az önkormányzat javára döntött. A település polgármestere hangsúlyozta, politikától függetlenül végzi munkáját, és még az előző vezetés adta el a közutat. Vezérné Hevesi Tünde polgármester ugyanakkor jelezte, hogy jogászként sem tudta megállapítani, szabályszerű volt-e az ügylet. Ígéretet tett arra, hogy befedik az árkot, így a szomszéd be tud jutni telkére.

Az államtitkárt engedély nélküli építkezés miatt megbírságolták, ám a 150 ezer forintos büntetést nem fizette ki, mondván az önkormányzat nem építésügyi hatóság. A kocsibeálló tetejéről leszedette a cserepeket, majd hintákat akasztott a favázra, így az jogilag kerti játéknak minősül, ami pedig nem engedélyköteles.

Amikor az RTL a helyszínen forgatott, megjelent az államtitkár felesége is, aki először a felvételkészítés helyét kifogásolta, a jogvitáról azonban nem adott érdemi információt. Arra a kérdésre, miért vették meg az utcát, annyit mondott: „jogszerű, csak”.

Soltész Miklós e-mailben azt közölte, hogy a 90-es évek óta ők gondozták az utca végén lévő, közútként soha nem használt területet, ezért vásárolták meg. Hozzátette: az ingatlanvétel jogszerűségét független bíróság állapította meg, szomszédja pedig másik átjárón keresztül is megközelítheti a telkét.