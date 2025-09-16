„Csak” - Ezt válaszolta a Miniszterelnökség államtitkárának felesége, miért vették meg budajenői házuk utcájának egy részét az önkormányzattól

Soltész Miklós szomszédja azt mondta, a cél az volt, hogy megakadályozzák a bejutást arra a telekre, ahova ő építkezni akart. A bíróság elsőfokon az államtitkárnak adott igazat, aki szerint szomszédja egy másik átjárón meg tudja közelíteni telkét.