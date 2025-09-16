Soltész Miklós szomszédja azt mondta, a cél az volt, hogy megakadályozzák a bejutást arra a telekre, ahova ő építkezni akart. A bíróság elsőfokon az államtitkárnak adott igazat, aki szerint szomszédja egy másik átjárón meg tudja közelíteni telkét.
A közel 6 hektáros területen négy négyemeletes épület, bennük több száz szoba és egy wellness-fürdő is helyet kapna. A kormányhivatal nem gondolja, hogy ennek jelentős környezeti hatása lehetne.
Egy ember meghalt, miután két személyautó összeütközött vasárnap reggel a Pest megyei Perbál és Budajenő között - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Tegnap éjjel hagyta el az otthonát egy középkorú nő Budajenőn, majd valószínűleg a közeli erdőbe ment, a családja azóta nem tudja hol lehet. A nő zavartan viselkedett, még a szomszédhoz is bekéredzkedett - írja a hvg.hu.