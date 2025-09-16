Az MTK-hoz kerülhet a Sorsok Háza

MTK;Semjén Zsolt;törvénytervezet;Sorsok Háza;

2025-09-16 21:46:00 CEST

A kormány már jó ideje lemondott az eredeti koncepcióról.

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK Budapest) kaphatja meg az üresen álló Sorsok Házát – írja a hvg.hu egy törvénytervezetre hivatkozva.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott előterjesztés indoklása szerint az MTK a magyarországi zsidó közösséghez folyamatosan kötődő sportklub, ezért a holokauszt 80. évfordulójára, az eredeti koncepció szellemiségét képviselve új hasznosítási javaslattal élt az épületegyüttes tekintetében. A dokumentum szerint a terület átadásával a klub a kulturális és oktatási tevékenységek mellett egy olyan közösségi tér létrehozását és működtetését is megvalósíthatná, amely az aktív kikapcsolódást szolgálja.

A Sorsok Háza évek óta üresen áll, a kormány a projekt megvalósításáról már korábban lemondott.