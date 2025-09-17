Túlpöröghet az Otthon Start? Fapados lakások jöhetnek

ingatlanpiac;Népszava;Podcast;Otthon Start Program;

Már az első héten ötezren igényelték az első lakás vásárlására meghirdetett olcsó hitelt, tehát az Otthon Start Program szélesre tárt kapuin tömegek tódultak vevőként a lakáspiacra. Ilyen ütemben év végéig akár 50 ezer kamattámogatott szerződés is születhet.

Kérdéses , hogy elegendő-e a kínálat, és meddig tartható fenn költségvetési oldalról a program. A használt lakásokat gyorsan kimazsolázzák, Budapesten pedig az új építésűek zöme nem fér be az árplafon alá. Ezért gyorsan megjelenhetnek az alacsonyabb műszaki tartalommal, egyszerűbb technológiával épülő „fapados” ingatlanok – hangzott el a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély első adásában, amelynek vendégeivel, Kiss Gáborral, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnökével és Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító tulajdonosával Sándor Tünde gazdasági szakújságíró beszélgetett.