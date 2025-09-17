Magyar Péter: Lőtt sérüléssel hozták haza Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyik testőrét Ankarából, azonnali tájékoztatást és magyarázatot követelünk

Honvédelmi Minisztérium;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Péter;

2025-09-17 12:07:00 CEST

Azonnali tájékoztatást és magyarázatot követel a Tisza Párt elnöke, miután közlése szerint február 4-én Ankarában, AIR MEDAVAC repülővel három orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét.

Magyar Péter azonban nem mutatott be semmilyen bizonyítékot vagy konkrétumot, amellyel alátámasztotta volna kijelentését. Úgy véli, hogy a miniszter négy testőrt vitt magával egy baráti NATO-országba, és kifogásolta, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálaton belül külön részleget hozott létre testőrsége számára. Erről a Magyar Közlöny alapján a Népszava írt először.

A pártelnök arra is választ vár, mi indokolja, hogy Szijjártó Pétert a Terrorelhárítási Központ munkatársai feltűnően őrzik, miközben egyes minisztereket nem véd külön egység. Hozzátette: a közvéleményt máig nem tájékoztatták arról, ki a felelős a kézigránát-balesetért, amelyben egy 29 éves kormánytisztviselő mindkét kezét elveszítette. Szerinte a honvédelmi miniszter máig nem vállalta a politikai felelősséget ezért a tragédiáért.