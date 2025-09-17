Mészáros Lőrinc több száz milliárd forintos portfóliót bízott rá Vida József korábbi bankelnökre

Mészáros Lőrinc;Vida József;

2025-09-17 11:50:00 CEST

Lehet, hogy már a 2026-os választásra készül?

Az MBH-bankcsoport a Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. tulajdonosi jogait átengedi a Vida József korábbi bankár irányítása alatt álló Apex Capital Asset Management Zrt.-nek – vette észre hvg.hu a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján közzétett, a tervezett vállalati összefonódásról szóló friss bejegyzéseket.

Az Apex Capital Asset Management Zrt.-t Vida József a nyár folyamán hozta létre, feltehetően pont erre a tranzakcióra. A döntéssel ő lesz Mészáros Lőrinc vagyonának kezelője, akinek régóta közeli bizalmasa és földije. Eddig az MBH-csoport felelt azoknak a kockázati magántőkealapoknak a kezeléséért, amelyek állami és saját forrásokból több tízmilliárd forintot juttattak Mészáros Lőrinc hazai és nemzetközi agrár-, turisztikai és egyéb érdekeltségeibe. A folyamat hátterében az is szerepet játszik, hogy Vida József vezényelte le az MBH létrehozását, amelynek része volt a takarékszövetkezeti szektor felszámolása. Később azonban kiszorult a ma már 60 százalékban Mészáros Lőrinc befolyása alatt álló bankcsoport irányításából, távozásakor viszont számottevő juttatásban részesült.

A Solus eredetileg az MKB kockázati alapkezelőjeként működött, és két uniós forrásokra épülő alapot kezelt, a Solus I.-et és a Solus II.-t. Honlapján céljukról így írnak: korai, növekedési és érett szakaszban lévő innovatív cégek fejlesztését gyorsítják fel tőkebefektetéssel, szaktanácsadással és szinergikus kapcsolatok révén, hogy azok maximálisan kiaknázhassák a bennük rejlő üzleti lehetőségeket. A két alap több mint harminc befektetést tart nyilván, jellemzően néhány tíz- vagy százmillió forintos nagyságrendben. A rendelkezésre álló tőke kimerült, így főként a sikeres kiszállásokból visszaáramló forrásokat helyezhetik ki újra. Az MBH a 2024-es évről szóló beszámolója alapján két magántőkealapot – a korábbi MKB, ma MBH Magántőkealapot és az egykori „takarékos”, ma MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealapot – 2024 végén csendben áthelyeztek az MBH Befektetési Alapkezelőtől a Solushoz. A lépést valószínűleg már akkor gondosan megtervezték.

A Solus által kezelt alapokban több mint 100 milliárd forint található, amely eddigi információk alapján mind Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe áramlik, más kedvezményezett jelenleg nincs. A Válasz Online úgy tudja, az alapok nettó eszközértéke a nyáron 178,2 milliárd forintot tett ki. Az MBH Magántőkealap 50 milliárd forintos állami forrással létrehozott krízisalap, amelyet a bankcsoport magántőkével egészített ki. A mezőgazdasági magántőkealapot a Takarékbanktól örökölték, és jelenleg több mint 46 milliárd forint áll rendelkezésre, más befektető nincs. Ennek célja forrást biztosítani a növekedésre képes vállalatoknak, valamint hosszú távon átlagon felüli megtérülést elérni a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Mindebből látszik, hogy nem kis portfólió kerülhet át az MBH Bank berkeiből Vida József menedzselésébe.