Mészáros Lőrinc több száz milliárd forintos portfóliót bízott rá Vida József korábbi bankelnökre

Az MBH-bankcsoport a Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. tulajdonosi jogait átengedi a Vida József korábbi bankár irányítása alatt álló Apex Capital Asset Management Zrt.-nek – vette észre hvg.hu a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján közzétett, a tervezett vállalati összefonódásról szóló friss bejegyzéseket.
Az Apex Capital Asset Management Zrt.-t Vida József a nyár folyamán hozta létre, feltehetően pont erre a tranzakcióra. A döntéssel ő lesz Mészáros Lőrinc vagyonának kezelője, akinek régóta közeli bizalmasa és földije. Eddig az MBH-csoport felelt azoknak a kockázati magántőkealapoknak a kezeléséért, amelyek állami és saját forrásokból több tízmilliárd forintot juttattak Mészáros Lőrinc hazai és nemzetközi agrár-, turisztikai és egyéb érdekeltségeibe. A folyamat hátterében az is szerepet játszik, hogy Vida József vezényelte le az MBH létrehozását, amelynek része volt a takarékszövetkezeti szektor felszámolása. Később azonban kiszorult a ma már 60 százalékban Mészáros Lőrinc befolyása alatt álló bankcsoport irányításából, távozásakor viszont számottevő juttatásban részesült.Megszűntek a Matolcsy-kör érdekeltségei Mészáros Lőrinc bankjában
A Solus eredetileg az MKB kockázati alapkezelőjeként működött, és két uniós forrásokra épülő alapot kezelt, a Solus I.-et és a Solus II.-t. Honlapján céljukról így írnak: korai, növekedési és érett szakaszban lévő innovatív cégek fejlesztését gyorsítják fel tőkebefektetéssel, szaktanácsadással és szinergikus kapcsolatok révén, hogy azok maximálisan kiaknázhassák a bennük rejlő üzleti lehetőségeket. A két alap több mint harminc befektetést tart nyilván, jellemzően néhány tíz- vagy százmillió forintos nagyságrendben. A rendelkezésre álló tőke kimerült, így főként a sikeres kiszállásokból visszaáramló forrásokat helyezhetik ki újra. Az MBH a 2024-es évről szóló beszámolója alapján két magántőkealapot – a korábbi MKB, ma MBH Magántőkealapot és az egykori „takarékos”, ma MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealapot – 2024 végén csendben áthelyeztek az MBH Befektetési Alapkezelőtől a Solushoz. A lépést valószínűleg már akkor gondosan megtervezték.Mészáros Lőrinc vagyona csaknem négyszer gyorsabban nőtt az elmúlt 10 évben, mint Elon Muské
A Solus által kezelt alapokban több mint 100 milliárd forint található, amely eddigi információk alapján mind Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe áramlik, más kedvezményezett jelenleg nincs. A Válasz Online úgy tudja, az alapok nettó eszközértéke a nyáron 178,2 milliárd forintot tett ki. Az MBH Magántőkealap 50 milliárd forintos állami forrással létrehozott krízisalap, amelyet a bankcsoport magántőkével egészített ki. A mezőgazdasági magántőkealapot a Takarékbanktól örökölték, és jelenleg több mint 46 milliárd forint áll rendelkezésre, más befektető nincs. Ennek célja forrást biztosítani a növekedésre képes vállalatoknak, valamint hosszú távon átlagon felüli megtérülést elérni a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Mindebből látszik, hogy nem kis portfólió kerülhet át az MBH Bank berkeiből Vida József menedzselésébe.Matolcsy Ádám cége és Mészáros Lőrinc bankja tűnik fel két, összesen 80 milliárd forintot rejtegető magántőkealap mögöttMészáros Lőrinc hároméves unokájának a nevén van a Hatvanpuszta mellett húzódó földút