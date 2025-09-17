Pataky Attilával alapított Digitális Polgári Kört Menczer Tamás

Fidesz;Pataky Attila;Menczer Tamás;Digitális Polgári Körök;

2025-09-17 13:04:00 CEST

Az Edda frontemberével közösen vitatnák meg az országos és helyi közügyeket, fontos kérdéseket.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy megalakult a Budakörnyéke Digitális Polgári Kör. Az alapítótársaimmal várunk, hogy közösen vitassuk meg az országos vagy helyi közügyeket, a térséget érintő fontos kérdéseket” – adta hírül Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának posztjából pedig kiderül, hogy nem más is tagja lett ennek az új DPK-nak, mint az Edda frontembere, Pataky Attila. A saját bevallása szerint Orbán-rajongó Pataky – aki rendszeresen beszélget a kertjében álló szobrokkal, akik válaszolnak is neki – az elmúlt években rendszeres résztvevője a fideszes Békemeneteknek. Korábban Magyar Pétert véglénynek, Volodimir Zelenszkijt pedig az ukrán nép hóhérának nevezte.