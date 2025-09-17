MBH: A forintban bízhatunk, a gazdaságban kevésbé

elemzők;államháztartási hiány;prognózis;infláció;GDP-növekedés;MBH Bank;

2025-09-17 12:14:00 CEST

Jövőre beindulhat a gazdasági növekedés, ám a választási osztogatások miatt az államháztartási hiány is emelkedhet 2026-ban - állítják az MBH Bank elemzői.

Prognózis Az MBH Bank makrogazdasági elemzői (is) tovább csökkentették a magyar gazdaság idei növekedésére adott prognózisukat: a korábbi 1,1 százalékkal szemben már 0,8 százalékos növekedést várnak, miután az év első felében 0,1 százalékkal csökkent a GDP. Idehaza a beruházások még mindig csökkennek, a visszaesést a háztartási és kormányzati fogyasztás fékezte. 2026-ra azonban már az uniós konjunktúrának is köszönhetően 2,9, míg 2027-re 3,1 százalékos gazdasági növekedést várnak az MBH elemzői most ismertetett új prognózisukban.

Az infláció augusztusban is 4,3 százalék volt, az őszi hónapokra pedig már 4,5 százalékos, majd decemberre 4 százalékos fogyasztói árindexet várnak az elemzők. Hangsúlyozzák, hogy fontos lenne a lakosság inflációs várakozásának csökkenése a következő hónapokban, mivel az jelenleg még mindig magas. A bizonytalan munkaerőpiaci környezet mérsékelheti a vállalatokon a béremelések irányából érkező nyomást, emellett a forint stabilizálódása is a dezinflációt segítheti. Az árrésstop kivezetésének egyszeri negatív hatása miatt ezzel idén nem számolnak az elemzők, az csak valamikor 2026-ban szűnhet meg. (Nem tévedünk nagyot, ha ezt a választások utánra várjuk – a szerk.) Így a bank elemzői az idei átlagos 4,5 százalékos infláció után 2026-ra 3,9, 2027-re pedig 3,8 százalékot várnak.

Az elemzők szerint a Magyar Nemzeti Bank a jövőben nagyon fog figyelni arra, hogy ne kockáztassa meg a forint gyengülését, amely újabb lökést adhatna az inflációnak. Ezért az alapkamat az idén bizton marad 6,5 százalék, az első kamatcsökkentéseket csak 2026 nyarára várják és 2026 végére is még 6 százalékos kamatot jósolnak. A forint az elmúlt hetekben meglepően jól teljesít, mind a dollárral, mind az euróval szemben, köszönhetően a magas kamatnak. A bank az év végére 397,5 forintos eurót, 2026 végére pedig 405 forintos árfolyamot vár.

AZ MBH elemzői szerint sem tudja az Orbán-kormány a GDP 4,1 százalékára megemelt idei államháztartási hiánycélját tartani, ők 4,6 százalékos deficitet várnak, ami elmarad a tavalyi 4,9 százaléktól. A gyenge gazdasági növekedés miatt a bevételi oldal nem hozza a terveket, emellett nem lehet kizárni, hogy még a választások előtt további fogyasztásnövelő intézkedéseket jelentenek be - írják. Emiatt az MBH elemzői szerint jövőre nemhogy csökkenne, de akár még nőhet is a hiány, most 4,8 százalékos GDP-arányos deficitet várnak. A magas hiány és a lassú növekedés miatt az államadósság idén emelkedni fog és 2026-ban sem várható érdemi csökkenés.