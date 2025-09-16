Rendőrségi nyomozás indult a magyarkúti vasúti balesettel kapcsolatban

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Magyarkútnál történt vonatsiklást – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24.hu érdeklődésére.
A szervezet szóvivője, Beluzsárné Belicza Andrea elmondta, hogy közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás az ügyben. Azt azonban nem részletezte, hogy történt-e már gyanúsítotti kihallgatás.
Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy péntek reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat a Pest vármegyei Verőce mellett található Magyarkút megállóhelynél. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.Kisiklott egy vonat Magyarkútnál, egy utas megsérültVizsgálatot rendelt el a MÁV-vezér a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében (Fotók)
A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Az építési és közlekedési miniszter alapos vizsgálatot ígért. Lázár János hangsúlyozta, hogy az eljárásnak minden részletre ki kell terjednie. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter ezzel szemben a miniszter lemondását sürgette, arra hivatkozva, hogy a pályamester többször is kérte az érintett vasúti szakasz lezárását, amit nem teljesítettek.Lázár János: Hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset miatt aláásni a MÁV-ba vetett bizalmatMagyar Péter szerint a pénteki baleset helyszínére küldött segélyszerelvény is kisiklott Magyarkútnál, a MÁV szerint nem