Rendőrségi nyomozás indult a magyarkúti vasúti balesettel kapcsolatban

vasút;vonat;MÁV;tömegközlekedés;vasúti baleset;

2025-09-16 17:37:00 CEST

Azt nem tudni, történt-e már gyanúsítotti kihallgatás.

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a Magyarkútnál történt vonatsiklást – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24.hu érdeklődésére.

A szervezet szóvivője, Beluzsárné Belicza Andrea elmondta, hogy közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás az ügyben. Azt azonban nem részletezte, hogy történt-e már gyanúsítotti kihallgatás.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy péntek reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat a Pest vármegyei Verőce mellett található Magyarkút megállóhelynél. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Az építési és közlekedési miniszter alapos vizsgálatot ígért. Lázár János hangsúlyozta, hogy az eljárásnak minden részletre ki kell terjednie. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter ezzel szemben a miniszter lemondását sürgette, arra hivatkozva, hogy a pályamester többször is kérte az érintett vasúti szakasz lezárását, amit nem teljesítettek.