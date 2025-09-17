Elsőként döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 16:12:00 CEST

Az Orbán-kormány ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről – kezdte mondandóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett, a nyugdíjemelés várható mértékéről már korábban döntés született, a végleges összeget azonban most lehetett meghatározni, mivel speciális szabályok alapján nem az infláció, hanem a nyugdíjas infláció számít irányadónak. Ennek mértéke 4,8%, amelyből 1,6%-os emelés következik visszamenőleg. Ez átlagosan 51 155 forint kifizetését jelenti a nyugdíjasoknak az idén.

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy átlagosan 47 200 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig a decemberi, 13. havi nyugdíjjal folyósítják. A kormány meggyőződése szerint a nyugdíjemelésnek meg kell haladnia a nyugdíjas inflációt – ismertette a miniszter.