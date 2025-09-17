A Tisza Pártról szerinte nem lesz szó a nemzeti konzultációs kérdőíven

kormányinfó;

Október elején fog kezdődni a nemzeti konzultáció, hogy meddig tart, azt később jelentik be - mondta Gulyás Gergely az ATV-nek. A csatorna jelzi, hogy októbertől nem lehet a Metához tartozó közösségi oldalakon politikai kampányt folytatni, amire válaszul a miniszter arról beszélt, hogy igyekeznek a jogszabályoknak megfelelni, majd azt állította, hogy a nemzeti konzultáció témaköre nem pártpolitikai. A miniszter szerint a téma közéleti diskurzus legfontosabb témái közé tartozik. A Tisza Pártról szerinte nem lesz szó a nemzeti konzultációs kérdőívben.

Arról, hogy Magyar Péter szerint bűncselekmény történik, amelyik miatt feljelentést tesznek, a miniszter azt mondta, ez a Tisza Párt általános stílusa, majd ismét gyűlöletkeltésről és erőszakról beszélt. Szerinte az ellenzéki pártnak fáj az, hogy demokratikus vita van egy fontos kérdésben. Az Orbán-kormány által brutális mértékben megemelt áfa nem fog szerepelni a nemzeti konzultációban - jelentette ki a tárcavezető, aki szerint az áfacsökkentés rossz, mert szerinte a kereskedők hasznát növelné.

Arról, hogy Gulyás Gergely levelet írt a szülőknek a Kréta-rendszerben, a miniszter azt mondta, a belügyi tárcával való egyeztetést követően került erre sor. Mély oktatási szakpolitikai tevékenysége nem volt - ismerte el, de hozzátette, hogy ez egy politikától független levél volt. A miniszter állítása szerint jelentős béremelés volt a pedagógus-szakmában, így sok tanár visszatért a szakmába.

Arról, hogy a Sorsok Házát az MTK-nak adták, a miniszter azt mondta, az elmúlt 10 évben egy jó szándékú, a magyar történelem egy sötét fejezetét bemutató múzeum fejlesztése nem valósult meg, ezért azt remélik, hogy a döntéssel megoldódik a helyzet.

A miniszter továbbra is azt állította, hogy a saját méréseikben a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt.