A Nézőpont vezetője szerint a többi közvélemény-kutató is egyetért az általa vezetett intézettel, csak nem tudnak róla

A Fidesz és a Tisza közötti verseny jelenlegi állását mutató legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények értelmezése vált az egyik központi témájává a Republikon Intézet csütörtökön tartott, eredeti célkitűzése szerint a 2026-os kampányról szóló konferenciájának. Az első beszélgetésen megjelent kutatók által képviselt intézetek legfrissebb számai egyetlen kivételtől eltekintve nem különböznek jelentős mértékben – az IDEA Intézet éppen tegnap publikált adatai szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 48 százalékon, a Fidesz 39 százalékon áll. A Mediánnál 51-38, a Závecz Research-nél 46-36, a 21 Kutatóközpontnál 52-36, a Republikonnál pedig 41-35 százalékot mérnek a két párt esetében az említett kategóriában. Kivételt a kormányhoz közel álló (bár a szereplők ezekkel a címkékkel kapcsolatban is vitába szálltak egymással) Nézőpont Intézet augusztusi eredményei jelentenek, melyek szerint a kormánypárt 41-35 százalék arányban vezet Magyar Péter pártja előtt.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont vezetője erről azt mondta, a többiek valójában egyetértenek az általa vezetett intézettel, „csak nem tudnak róla”.
Szerinte mindenkinek a kutatásai azt mutatják, hogy a Tisza nem tudott tovább erősödni a nyáron, de ők voltak az egyetlenek, akik le merték írni, hogy „a Fidesz megnyerte a nyarat”.
Závecz Tibor szerint a fenti számok azt mutatják, hogy a Tisza népszerűségnövekedésének trendje megállt a nyár folyamán, ugyanakkor ezeknek a néhány százalékos változásoknak nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Virág Andrea, a Republikon stratégiai igazgatója ehhez azt tette hozzá, hogy a konkrét számok helyett, amelyek úgyis csak pillanatképet adnak az aktuális helyzetről, a trendeket érdemes figyelni. Mivel a kormánytól független kutatóintézetek számai nagyon hasonlóak, és sokszor csak hibahatáron belül szórnak, a trendek egyértelműen látszanak belőlük. Böcskei Balázs is azon a véleményen volt, hogy ilyen szempontból „nincs itt semmi látnivaló”, törésvonal legfeljebb bizonyos módszertani és interpretációs kérdésekben van a közvéleménykutatók között. Az IDEA vezetője később azt mondta, amikor valaki arról beszél, hogy ki nyerte a nyarat, akkor nem független kutatóként beszél, hanem politikai válaszokat ad, politikai tevékenységet folytat.Mráz Ágoston Sámuel: Titokban sem vezet a Nézőpontnál a Tisza, Orbán Viktor hátralépése ártana a Fidesznek
- Azért nehéz a helyzetük – mondta Závecz Tibor -, mert a politikusok „beszálltak” a közvélemény-kutatók minősítésébe, sokszor csúsztatásokkal, félremagyarázásokkal. Böcskei Balázs ehhez hozzátette: a politikusok „dobálóznak” különböző közvélemény-kutatási eredményekkel, emellett „lezsűrizik” az egyes kutatásokat, amik ha nem tetszenek nekik, inszinuálnak, címkéznek, akár személyükben megtámadják az egyes kutatókat.Medián: Zárkózik a Fidesz, de őrzi stabil előnyét a Tisza PártIDEA: 9 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztók közöttZávecz: A Tisza 33, a Fidesz 28 százalékon áll a választókorú népesség körében
Azt egyikőjük sem tudta megmagyarázni, hogy Orbán Viktor vajon mi alapján beszél arról, hogy a Fidesz 80 egyéni választókerületet nyerne most a parlamenti választáson, ez még a Nézőpont adataiból sem következik. Feltételezik, hogy ezeket nem országos, hanem választókerületi mérések alapján állítja a miniszterelnök. Ugyanakkor Horn Gábor, a Republikon vezetője a rendezvény második kerekasztal-beszélgetésén kijelentette: ezek az egyéni választókörzetekre vonatkozó kutatások érvénytelenek addig, amíg nem ismertek a jelöltek. Úgy gondolja, bármit is mond Orbán, valójában ő is a kormánytól független intézetek adatait figyeli, ennek köszönhető a nyári aktivitás, és a fordulat, amelynek eredményeként „lassan már egy ipari kamerának is nyilatkozik” és podcastokban szerepel. Szabó Andrea társadalomtudós szerint pedig jövő év elejéig nem is érdemes a pártpreferencia-eredményeket nézni, sokkal árulkodóbbak a közhangulatot mérő adatok, amelyek azt mutatják, mennyire elégedettek az emberek azzal, amilyen irányba mennek a dolgok Magyarországon, illetve mit érzékelnek a környezetükben.Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, kiskakasból nem lesz nagykakas, de a Tisza Párt adóterveiről azért tartanak egy nemzeti konzultációt
Kisebb vita alakult ki arról a kérdésről, hogy vajon kik a Tisza szavazói, lehetnek-e közöttük „kiábrándult fideszesek”, és mennyien lehetnek a bizonytalanok. Boros Bánk Levente, a kormányközeli Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint kizárt, hogy Magyar Péter Fidesz-szavazókat állítson maga mellé, mivel balliberális értékrendet képvisel. Ezzel szemben Csizmadia Ervin, a Méltányosság igazgatója szerint a Tisza Párt igenis a nemzeti, konzervatív szavazók felé nyit számos gesztussal, például a nemzeti szimbólumok visszavételével. Dull Szabolcs újságíró ehhez hozzátette, az összes kutatás alapján 1 millió olyan ember lehet, aki feltehetően el fog menni szavazni, de még bizonytalan, hogy kire.
Abban is viszonylagos egyetértés alakult ki a szereplők között, hogy Magyar Péter körül nem annyira ideológia, világnézet alapján gyűlnek a választók, hanem a Fidesz ellenében. Az azonban kérdés, hogy a protest-szavazatokra lehet-e alapozni. Szabó Andrea szerint egyértelműen lehet ezekkel a szavazatokkal választásokat nyerni – ez már többször meg is történt a rendszerváltás óta –, ugyanakkor a „negatív identitás” csak ideig-óráig működhet, egy hosszú távú kormányzást nem lehet alapozni rá. A társadalomtudós úgy gondolja, bármi is lesz a jövő évi választás eredménye, Magyar Péternek köszönhetjük a centrális erőtér megtörését, a politikai demokratizálódását és „varázstalanodását”, vagyis hogy egyre többen foglalkoznak a politikával. Ez pedig mindenképpen nagy eredmény – tette hozzá.Republikon: Egy kicsit csökkent a Fidesz hátránya, de így is 6 százalékkal vezet a Tisza a biztos pártválasztók körében