Minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz a brüsszeli terv megakadályozásához – üzente Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen

Orbán Viktor;Balatonfüred;frakcióülés;kihelyezett frakcióülés;Tisza Párt;

2025-09-18 07:00:00 CEST

A miniszterelnök szerint a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, de nem lehet hátradőlni.

A kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédének középpontjában, a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén – írja a Magyar Nemzet.

A kormánypárti lap úgy tudja, Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

Hátradőlni azonban szerinte nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről is beszélt, arról, hogy

a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram.

a már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat.

folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, és mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért.

A miniszterelnök ezután rátért arra, hogy melyek azok a veszélyek, amik most Magyarországot, a magyar embereket fenyegetik. Nemrég buktatta le saját magát a Tisza párt azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek – mondta. A lap azt írja, a Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit. Magyarország azonban a béke pártján áll, nem kívánjuk pénzzel támogatni a brüsszeli háborús készülődést. Ukrajna uniós csatlakozása pedig komoly veszélyeket jelentene Magyarországra nézve, ez nem valósulhat meg.

– Brüsszel követeléseinek továbbra is ellen fogunk állni. Ők pedig kormányváltást akarnak elérni Magyarországon annak érdekében, hogy hazánkat is a háború finanszírozójává tegyék, és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, amiket a magyar kormány blokkol, újraindítsák. Ennek megakadályozásához minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban is

– zárta beszédét a miniszterelnök.