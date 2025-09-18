Orbán Viktor: Az ellenfeleink visítanak, érzik, hogy bajban vannak

Orbán Viktor;nemzeti konzultáció;Tisza Párt;

2025-09-18 09:59:00 CEST

Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek – fejtegette a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán. Majd felidézte, elindítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről.

„Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a tiszapartig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – írta a kormányfő. Majd közölte, most azért lesz nemzeti konzultáció, mert „családbarát adóforradalmat” indítanak.

„Adómentes CSED és GYED, SZJA mentesség a három- majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény. Az ellenfeleink megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó” – ismételte meg a Tisza Párt állítólagos, az ellenzéki párt által cáfolt adótervéről, melyet egy, a kormányhoz közelálló internetes portál mutatott be.