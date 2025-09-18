Magyar Péter: Kora reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában

rendőrök;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

Retteg a hatalom – állapította meg a Tisza Párt elnöke.

Ma kora reggel rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz otthonában – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán. Hozzátette, részleteket hamarosan a volt vezérkari főnök, a párt honvédelmi szakpolitikusa oldalán lehet megismerni, egy kommentben pedig megjegyezte, hogy „retteg a hatalom”.

Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán egyelőre egy reggel fél 8-kor közzétett bejegyzés található, melyben többek közt az áll: „a NER rezsim oszlopai naponta gyártják a Tisza pártot, annak vezetőit és képviselőit támadó videókat. Nem a jövőről vitáznak, nem tervekről és megoldásokról beszélnek, hanem félelemből és gyűlöletből táplálkozva próbálják lejáratni azt, ami új, ami tiszta, ami valódi reményt jelent az embereknek. Túlhangsúlyoznak, ferdítenek, szándékosan torzítanak – mert pontosan tudják, hogy a valóságban nincs más fegyverük, csak a hazugság és a félelemkeltés.” Úgy folytatta, a rezsim fél, „félnek attól, hogy kiderül: lehet jó kormányzás is”.