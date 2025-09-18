Hiába próbálja birtokba venni a tulajdonában álló sportközpontot a II. kerület, a jegybankhoz köthető bérlőcég nem adja át a területet

Budapest;MNB;II. kerület;sportközpont;Matolcsy Ádám;

2025-09-18 16:40:00 CEST

Könnyen lehet, hogy a néhány éven belül kifutó szerződés már lejár, mire jogerős döntés születik az ügyben.

Budapest II. kerületének önkormányzata hiába próbálja két éve birtokba venni a tulajdonában álló Marczibányi téri sportközpontot, a bérlő – a nemrég még Matolcsy Ádám köréhez, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához köthető – vállalat nem adja át a területet – tudta meg a hvg.hu.

A portál felidézi, 2007-ben a helyi vezetés – az akkori fideszes Láng Zsolt polgármester idején – egy konzorciumnak adta át a sportközpont üzemeltetését, és bérleti megállapodást kötött a Marczibányi Sportcentrum Kft.-vel. A húsz évre szóló szerződés értelmében

mindössze 3,1 millió forintos éves bérleti díjat állapítottak meg a 11,5 ezer négyzetméteres területre – azt is csak utólagos, 2027-es elszámolással –, mert a kiválasztott cég saját költségén jelentős fejlesztéseket is vállalt.

A területen egy modern sport- és egészségközpontot akartak kialakítani, a tervek között szerepelt a teljes felújítás mellett

uszodaépítés,

különböző sportpályák létrehozása,

éttermek, büfék, üzletek és parkoló kialakítása.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a hvg.hu-nak elmondta, a beruházás összesen 445 millió forintba került volna 2007-es árakon, de az első két ütem után leálltak a fejlesztések, és az egyik legértékesebb rész, az uszoda el sem készült.

Szerinte ezzel szerződést szegett a bérlő, a rendkívül kedvező, évi 3,1 millió forintos bérleti díjat ugyanis éppen a beruházásokkal kellett volna ellensúlyozni.

A megvalósult fejlesztések költségeit a bérlő állta, ami azért volt előnyös számára, mert a szerződés szerint a húsz évből fennmaradó időszakban hozzá kerülnek a sportpályák és az üzletek bérleti díjából származó bevételek. A megállapodás alapján a kerületi iskoláknak és lakosoknak ingyenes sportolási lehetőséget kellett biztosítani, az épületek és a sportpályák pedig végül az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Ugyanakkor a 2007-es egyezség alapján ha a bérlő hibájából nem valósulnak meg teljeskörűen a fejlesztések, akkor akár azonnal felbontható a szerződés. A kerület pedig – élve ezzel a lehetőséggel –

2023-ban fel is mondta a megállapodást.

Szilas György, a Marczibányi Sportcentrum Kft. ügyvezetője a portálnak azt mondta,

az utolsó ütem az önkormányzat hibájából nem valósult meg.

Szerinte ugyanis a bérlők bevonásával módosítani kellett volna a helyi építésügyi szabályokat ahhoz, hogy meg tudják valósítani a hátralévő fejlesztéseket. „Az önkormányzat ugyan 13 évvel a szerződés aláírása után készített egy új szabályozást, de ez a szakértőink szerint még mindig nem megfelelő. Tehát továbbra sem lehetséges a szerződésben foglalt műszaki tartalom megvalósítása” – jegyezte meg. Szilas György szerint a harmadik ütemhez teljesen új megállapodást kellene kötni az önkormányzattal, 2007 óta ugyanis jelentősen megváltoztak a gazdasági feltételek.

Őrsi Gergely a hvg.hu-val közölte, hogy az elmúlt években több alkalommal is küldtek felszólítást a Marczibányi Sportcentrum Kft.-nek, de érdemi előrelépés nem történt, ennek megfelelően a cég továbbra sem valósította meg a vállalt fejlesztéseket. Ám miután a szerződés eredetileg húsz évre, azaz 2027-ig szólt, az addig hátralévő két évben a bérlők akkor sem tudnák elvégezni a korábban tervezett munkákat, ha volna ilyen szándékuk.

A komplexum ügyében a bíróságon folytatódhat az egymásra mutogatás: a kerület szerint a bérlőnek kellett volna pontosan meghatároznia, milyen szabályokra lett volna szüksége, míg a bérlő szerint ilyen kötelezettsége nem volt. Amíg nincs ítélet, értelemszerűen végrehajtást sem kezdeményezhet a kerület, azaz nem tud birtokon belülre kerülni. A per akár évekig is elhúzódhat, azaz könnyen lehet, hogy a néhány éven belül kifutó szerződés már lejár, mire jogerős döntés születik.

A hvg.hu kiemeli, a bérlő Marczibányi Sportcentrum Kft. a szerződés aláírásakor még annak a Kovács Attilának az ügyvezetése alatt állt, aki 2021-ben bekövetkezett haláláig rendkívül sikeres ingatlanfejlesztő cégeket vezetett. A vállalat még Kovács Attila halála előtt került át a Közép-Európa III. nevű magántőkealaphoz, amely kezdetben az Equilor Befektetési Alapkezelőhöz, majd ahhoz a Quartz Alakezelőhöz volt köthető – utóbbit Száraz István révén Matolcsy Ádám köréhez sorolták. Jelenleg a Marczibányi Sportközpont Kft. tulajdonosát a Magyar Nemzeti Bank alapítványához, a Pallas Athéné Domus Meritihez (PADME) kötik.