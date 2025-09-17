A svéd miniszterelnök Orbánnak: Tudjuk, hogy kampány van, de Svédország nem akar ennek részese lenni

Magyarország;Orbán Viktor;Svédország;diplomáciai viszály;

2025-09-17 22:58:00 CEST

Ulf Kristersson emlékeztette a magyar miniszterelnököt, hogy a magyarok a történelemben többször is sokat köszönhettek Svédországnak.

Folytatódik a diplomáciai adok-kapok, miután Orbán Viktor nekiállt kekeckedni Svédországgal, a Die Welt cikkét félremagyarázva azt a valótlan állítást téve, hogy Svédországban tavaly 284 fiatalkorú lányt vontak eljárás alá gyilkosság miatt. A svéd ügyészség közleményben cáfolta a hírt, jelezve, hogy az említett kategóriában a valós szám 4, Orbán Viktor azonban tovább feszítette a húrt és újabb X-bejegyzésben kezdte lefesteni Svédországot úgy, mint ahol apokalipszis zajlik.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök már az első miniszterelnöki megszólaláskor közölte, felháborító hazugság, amit Orbán állít a skandináv országról, majd visszavágott ő is egy valótlansággal, miszerint Magyarországon börtönbe zárják az ellenzéket. Orbán erre közzétette újabb X-bejegyzését, mire a svéd kormányfő ezúttal már hosszú viszontválaszt szentelt a témának, Orbán Viktornak címezve szavait, s emlékeztetve arra, hogy története során Magyarország és a magyarok sokmindent köszönhettek Svédországnak.

„Kedves Viktor! Tudom, hogy választási kampány folyik az országodban, és ezúttal valóban küzdesz a hatalomért. De mi nem avatkozunk bele a választási kampányodba, és nem is akarunk annak részesei lenni” - kezdte nyílt levelét a svéd kormányő. Úgy folytatta:

„Svédország és a svéd nép mindig is Magyarország és a magyar nép barátai voltak, te is tudod. Magyarország barátai voltunk a kormányod előtt, a kormányod alatt, és azok is maradunk a kormányod után is” - szögezte le Ulf Kristersson.

A svéd miniszterelnök ezután történelmi példákat hozott fel: felidézte, hogy a svéd kormány a hitleri megszállás idején, 1944-ben Magyarországra küldte Raoul Wallenberg svéd diplomatát, azzal a céllal, hogy minél több magyar életét megmentse. Több tízezer magyar zsidó annak köszönhetően menekült meg, hogy ideiglenes védelmi útlevelet és állampolgárságot biztosítottak nekik Svédországban, majd a szovjet megszállás után Raoul Wallenberget erőszakkal Moszkvába vitték és eltűnt.

„A svéd diplomata meghalt, de több tízezer magyar életét megmentettük. És újra megtennénk” - szögezte le Ulf Kristersson.

A svéd kormányfő úgy folytatta: 1956-ban, amikor a Szovjetunió brutálisan leverte a demokráciáért és a szabadságért folytatott magyar forradalmat - majd Nagy Imrét kivégezték a Magyarország demokratizálásáért tett erőfeszítései miatt -, a legtöbb nyugati országtól nem kaptak a magyarok segítséget de Svédországtól igen.

„Amikor az orosz tankok leverték a magyar szabadságharcot, a magyar nép az ENSZ-hez és a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért. Szinte senki sem hallgatott rájuk, de volt egy ország, amely mély szolidaritást mutatott veletek. Ez az ország Svédország volt” - jelezte Ulf Kristersson.

Mint közölte, Svédország ugyanis kitárta karját a megtorlás elől menekülők előtt, engedélyezték, hogy az emigrációban építsék a kommunizmus elleni ellenzéket, noha ez nem volt számukra egy kockázatmentes vállalás. „De mégis megtettük, mert ez volt a helyes” - fogalmazott.

Ulf Kristersson felhívta a figyelmet arra is, hogy Svédországban ma több mint 40 ezer magyar származású ember él, akik közül sokan az 1956-os magyar menekültek leszármazottai. Ők egy jól integrált bevándorló csoportot alkotnak a svéd társadalomban - írta.

A svéd kormányfő úgy fogalmazott: „a demokratikus államok akkor és most is segítik egymást. És kiállnak azok ellen az országok ellen, amelyek megpróbálnak másokat elnyomni.” Hozzátette, Svédország így tett 1944-ben és 1956-ban Magyarország esetében és most így tesz Ukrajna esetében is, mert ha ma nem cselekednek, holnap más ország járhat ugyanígy.

Mint írta, Stockholm ezért fejezi ki aggodalmát az elmúlt évek magyarországi eseményeivel kapcsolatban. „Magyarország végül visszanyerte szabadságát, de a szabadságot meg is kell védeni. Ezért kérdezünk rá, amikor elmész kávézni ugyanazon ország vezetőjével, amely 1956-ban elfojtotta honfitársaid szabadságharcát, és amely ma megtámadja a szomszédotokat, Ukrajnát. Magyarország és a Nyugat nem erősödik meg attól, hogy bezárják az ajtót európai barátaik előtt, vagy hogy megtámadják egymást és azokat az értékeket, amelyek megkülönböztetnek bennünket a barbárságtól – a demokráciát és a jogállamiságot” - fogalmazott Ulf Kristersson.

A svéd kormányfő végezetül szabad, békés és sikeres választásokat kívánt Magyarországnak, egyben tiszteletét fejezte ki a magyar népnek Svédország nevében. Továbbá idézte Orbán Viktor saját, 2007-es gondolatait, amelyeket bölcsnek nevezett: „Azt üzenjünk innen egyfajta új Nyugat-nemzedékként a fiatalabbaknak, hogy igen, továbbra is tartsanak ki a nyugatos Magyarország mellett. Ne engedjék, hogy erről az útról Magyarországot letérítsék, szeressék, hogy Magyarország egy nyugatos ország, ami azt jelenti, hogy hiszünk az emberi akarat szabadságában, és hiszünk az egymásért vállalt kölcsönös felelősségben, ami elválaszthatatlan része a nyugati kultúrának. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki, és rendezheti be az élhető magyar életet.”