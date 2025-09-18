Listázták a Fidesztől független sajtót a Digitális Polgári Körök szombati találkozóján

Orbán Viktor;listázás;független sajtó;Digitális Polgári Körök;

2025-09-18 19:01:00 CEST

Bóknak vesszük, hogy a 444, a Telex, a 24, a hvg, az RTL vagy a Partizán mellett a Népszava is szerepel a listán.

Orbán Viktor augusztus elején, „Digitális honfoglalás – A gyűlés” címmel hirdette meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, melyet most szombaton tartanak a Papp László Budapest Sportarénában. Az előkészületekről csütörtökön posztolt is egy videót a miniszterelnök a Facebook-oldalára, amelynek a 13. másodpercénél rövid időre feltűnik egy érdekes tábla, amelyet az egyik szervező mozgat az arénában.

A táblán a „TOP álhírgyárosok” és „Te kinek adnál ZEBRA-díjat?” felirat alatt a Fidesztől független média munkatársait listázzák, névvel és fotóval tüntetve fel rajta néhány újságírót.

Neveket a videó minősége miatt nem igazán lehet elolvasni, de nagy megkönnyebbülésünkre az világosan látszik, hogy a 444, a Telex, a Magyar Hang, a Direkt36, a Partizán, a 24.hu, a HVG, az RTL mellett a Népszava is szerepel a listán, amihez lapunk régi logóját és munkatársunk, Fekete Norbert fotóját használják. (Abszolúte bóknak vesszük a jelenlétünket, ami azt illeti, meg is ijednénk egy kicsit, ha nem szerepelnénk a listán – a szerk.)

Fekete Norbert legutóbb Kötcsén kérdezte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Menczer Tamást arról, hogy a Fidesz miért verte át az embereket, de ő volt az is, aki a 2024-es találkozó előtt faggatta a NER polgári piknikre érkező kiválóságait, hogy mit éreznek a megélhetési válságból, kijönnek-e a fizetésükből, mit gondolnak a magyarországi egészségügyről.