Magyar Péter szerint a Fidesz 150 millió forint közpénzből szervezte a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborát

2025-09-15 14:52:00 CEST

A Tisza Párt elnöke arról is írt, hogy a Digitális Polgári Körök szombati, első országos találkozóját egymilliárd forint adófizetői pénzből szervezik.

„A Fidesz 150 millió forint közpénzből szervezte 800 digitális harcos gyűlölethétvégéjét a poloskázó gyűlöletkarmesterrel Sátoraljaújhelyen” – állította Magyar Péter hétfő délután a Facebook-oldalán.

Amint arról lapunk is beszámolt, állítása szerint készült a kérdésére, de így sem tudta megmondani Menczer Tamás a Telex riporterének, hogy mennyibe került az az úgynevezett edzőtábor, amelyet a Fidesz tartott Sátoraljaújhelyen az Orbán Viktor által életre hívott mozgalom, a Harcosok Klubja tagjainak. A Fidesz kommunikációs igazgatója számokat nem árult el, csak annyit mondott, a résztvevők számára ingyenes rendezvényt a Fidesz fizette.

„Szeptember 20-án 1 milliárd forint adófizetői pénzen szervezik a hazugságkampányuk újabb állomását Budapesten, amelyen a digitális polgári körök továbbképzést kapnak uszításból és gyűlöletkeltésből”

– írta a Tisza Párt elnöke mai posztjában.

Magyar Péter ugyan nem nevesítette, de ezzel bizonyára az Orbán Viktor által augusztus elején „Digitális honfoglalás – A gyűlés” címmel meghirdetett fideszes találkozóra utal, amelyet szeptember 20-án tartanak a Papp László Budapest Sportarénában. A DPK I. országos találkozó Facebook-eseményének leírásában az szerepel, hogy minden lesz, amitől egy délután jó lehet: „Beszédek, zene, szellemi kiállítótér”.

„A TISZA eközben megszervezi, hogy ugyanebben az időpontban a TISZA Szigetek több tízezer önkéntesének felajánlásából minden magyar kórházhoz fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket és játékokat vigyünk” – ígérte Magyar Péter. Majd hozzátette: „Orbánék tönkretették az állami egészségügyet és kormányzás helyett gyűlöletkeltést folytatnak. A TISZA közössége ellenzékből is segíteni próbál és nemzeti összefogást hirdet.”

Orbán Viktor még egy látványosnak szánt 2025. május 18-i rendezvényen hívta életre a Harcosok Klubját. Bár a mozgalom állítólag repülőrajtot vett, a miniszterelnök két hónappal később nyilvános Facebook-posztban hirdetett felvételt, augusztus elején jött fizetett hirdetés is, a kettő között pedig a miniszterelnök a Digitális Polgári Köröket is útnak indította.