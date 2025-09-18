Katasztrofális a helyzet Gázában az ENSZ szerint

ENSZ;Izrael;Gáza;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-09-18 22:00:00 CEST

Az izraeli hadsereg a szárazföldi offenzíva harmadik napján is folytatta előrenyomulását. Palesztinok tömegei próbálnak dél felé menekülni, de még mindig több százezren rekedtek az övezet legnagyobb városában.

Gázavárosban a helyzet katasztrofálisnak mondható – nyilatkozta a BBC-nek Olga Cherevko, az ENSZ humanitárius hivatalának szóvivője, aki nemrég járt a térségben. A tisztviselő közlése szerint az izraeli hadsereg a szárazföldi offenzíva harmadik napján is folytatta előrenyomulását, miközben a palesztinok tömegesen próbálnak dél felé menekülni, de még mindig több százezren rekedtek a városban.

A hadművelet célja Izrael szerint hivatalosan a Hamász „terrorista infrastruktúrájának” felszámolása, a fogva tartott túszok kiszabadítása és a városban harcoló, háromezer fősre tehető Hamász-hadsereg legyőzése. A Gázai övezet legnagyobb, egymilliós városának elfoglalására irányuló izraeli offenzívát azonban a nemzetközi közösség széles körben elítélte.

Ezzel párhuzamosan nő a palesztin áldozatok száma: csütörtökön a helyi kórházi tisztviselők szerint legalább 14 ember vesztette életét izraeli csapásokban, köztük kilencen Gázavárosban. Az ENSZ és partnerei szerint augusztus közepétől – amikor Izrael jelezte szándékát Gázaváros elfoglalására – legalább 200 ezer ember indult útnak dél felé, vasárnap óta pedig körülbelül 55 ezer ember tette meg ezt az utat.

Olga Cherevko elmondása szerint az evakuálás sokak számára szinte lehetetlen, „katasztrofális” állapotok uralkodnak. A fuvarozás ára megfizethetetlen, ezért a lakosok nagy része gyalog, minimális holmival indul útnak. – Sokan egy matraccal és egy műanyag zacskóval a kezükben menekülnek. Akik megérkeznek, azok biztonsága sem garantált. Találkoztam egy családdal, négy napja jártak körbe-körbe, hogy alvóhelyet találjanak – sikertelenül – mondta az ENSZ szóvivője.

Mint megírtuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója eközben arra figyelmeztetett, hogy az összeomlás szélére kerültek a már egyébként is rendkívül túlterhelt kórházak a Gázai övezetben. Mint közölte, az izraeli hadsereg átfogó művelete közepette a sebesültek és a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak biztonságos helyre átköltözni, ami veszélybe sodorja az életüket.

Az izraeli evakuációs parancsok következtében az embereknek újra menekülniük kell, traumatizált családok kényszerülnek arra, hogy emberhez méltatlan módon egyre szűkülő területen zsúfolódjanak össze – tette hozzá. Arról is beszámolt, hogy az egyre fokozódó erőszak miatt a WHO nem tudja célba juttatni az életmentéshez szükséges szállítmányokat.