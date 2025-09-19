Megint csak az alapítványba szervezett egyetemeknek jutott újabb támogatás

költségvetés;átcsoportosítás;egyetemek;

2025-09-19 08:15:00 CEST

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem szinte soha nem kap ilyen rendkívüli kiutalást, de a Magyar Képzőművészeti és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem sem szokott külön juttatásban részesülni.

A kormány – mint szinte minden héten – újra átcsoportosította a költségvetést, és a nem állami, azaz az alapítványokba kiszervezett, de jórészt továbbra is az állam által fenntartott egyetemek kaptak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre félretett keretből újabb 13,6 milliárd forintot – vette észre a hvg.hu. A portál megjegyzi, az eredeti költségvetési törvényben szereplő 533 milliárdhoz képest ez nem sok, de ilyen pótlólagos emelés már többször történt.

A nagy egyetemek közül államinak egyedül megmaradt Eötvös Lóránt Tudományegyetem szinte soha nem kap ilyen rendkívüli kiutalást, pedig a dolgozói már régóta elégedetlenek, és az idei béremelés se sokat segített rajtuk, ráadásul zavaros körülmények között megkaptak négy volt akadémiai, majd kutatóhálózati társadalomtudományi kutatóközpontot, amelyeket szintén nekik kell működtetniük. Az ugyancsak állami tulajdonban maradt Magyar Képzőművészeti és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szintén nem szokott külön juttatásban részesülni.

A hvg.hu összefoglalója alapján

kapott a rendkívüli keretből a Magyar Falu Program is 6,4 milliárdot,

különböző minisztériumoktól, köztük a Miniszterelnökségtől elvett, egyenként néhányszáz milliós összegekből a Bethlen Gábor Alap és a Rákóczi Szövetség jutott összesen mintegy két milliárdos újabb támogatáshoz, amelyet továbboszthat,

a Magyar Államkincstár működési keretéből lecsíptek 321 milliót, és csaknem felét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak adták,