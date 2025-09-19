Keddtől folytatódik a pécsi fővonal karbantartása, pótlóbuszokra és hosszabb menetidőre is számítani kell

Budapest;Pécs;MÁV;pótlóbusz;karbantartás;vonatközlekedés;

2025-09-19 11:21:00 CEST

Jelentősen módosul a menetrend az érintett szakaszon.

Szeptemberben és októberben folytatódnak a pécsi fővonalon azok a kiemelt karbantartási folyamatok, amelyek célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a Budapest és Pécs közötti vonatközlekedés pontosabbá tétele – közölte pénteken a MÁV.

A tájékoztatás kiemeli, hogy a beruházás a MÁV saját forrásaiból, mintegy 750 millió forintból valósul meg, és a november második felére tervezett éjszakai váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat követően teljesen megszűnnek az érintett szakaszon 1 perces késéseket okozó sebességkorlátozások.

A közlemény felidézi, a nyár első felében Simontornyán a pályahálózat felújítását, a Sió-híd karbantartását végezték, továbbá Pincehelynél átépítették a 61-es főút közúti-vasúti átjáróját. A pályaállapotok javítását szeptember 27-ig éjszakánként Sárbogárd, Keszőhidegkút-Gyönk és Dombóvár között folytatják, ekkor két ütemben mintegy 80 kilométeren szabályozzák a vágányokat. Ez nem jár a menetrend módosításával.

Szeptember 23-tól, Mecsekalja-Cserkút állomáson elkezdik a pálya felújítását, valamint Pécs és Mecsekalja-Cserkút között 1300 méteren ívkorrekciót, síncseréket végeznek, ekkor jelentősen módosul a menetrend a pécsi fővonalon, október 12-ig. Budapest és Pécs között a vágányzár ideje alatt eltérő szakaszokon, részlegesen pótlóbuszos utazásra és a vasútitól eltérő eljutási időre kell számítani.

A munkálatokat tudatosan a Keleti pályaudvaron szeptember 20-ig tartó pályafelújítás befejezését követően kezdik el, illetve folytatják a pécsi fővonal legdélibb szakaszán. Itt a karbantartás idején szünetelni fog a vonatforgalom.

A MÁV közleménye szerint

a Keleti pályaudvar és Dombóvár között a Mecsek InterCityk változatlan menetrend szerint járnak, Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a közút vonalvezetése miatt két útvonalon, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.

Pécs felé a személyvonatok csak Dombóvár és Szentlőrinc között közlekednek, néhány járat módosított menetrend szerint a hivatásforgalomhoz – munkába, iskolába járáshoz – igazítva. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok járnak.

Dombóvár felé a vonatok helyett Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, melyek Pécsről a megszokott menetrendhez képest 14 perccel korábban indulnak. A vonatok csak Szentlőrinc és Dombóvár között járnak, kismértékben módosított menetrend szerint.

a péntek esténként a Déli pályaudvarról Pécsre tartó Tenkes expressz (1818) csak Szentlőrincig közlekedik az eredeti menetrendje szerint, Szentlőrinctől Pécsig pótlóbusz szállítja az utasokat.

a vasárnap esténként a fővárosba induló Tenkes expressz (1811) csak Szentlőrinctől jár, a megszokott menetrendje szerint. Pécs és Szentlőrinc között pótlóbusz szállítja az utasokat, amely a csatlakozás biztosítása érdekében Pécsről 12 perccel korábban, 21:14-kor indul.

a Fenyves sebesvonatok csak Tapolca és Dombóvár között járnak, Dombóvár alsó és Tapolca között a megszokott menetrend szerint. Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a közút vonalvezetése miatt két útvonalon, jellemzően 10-35 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.

a Pannónia InterRégiók csak Szombathely és Szentlőrinc között közlekednek. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat, amelyek Pécsről 7 perccel korábban indulnak a megszokott menetrendhez képest.

a Barcs és Pécs között közlekedő személyvonatok csak Barcs és Szentlőrinc között járnak, jellemzően a megszokott menetrend szerint. Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek, amelyek Pécsről 9-14 perccel korábban indulnak a vonatok megszokott indulásához képest.

A korlátozás ideje alatt érvényes menetrendek elérhetőek a MÁV-csoport honlapján, valamint az elektronikus, online felületeken (MÁV és MÁV+ applikáció, jegy.mav.hu) is megtervezhetik az utazásukat az utasok.