Takács Péter azt állítja, a Tisza Párt elnöke hazudik, Magyar Péter szerint az egészségügyi államtitkár visszakozott, miután látta a felháborodást

adomány;kórházak;Magyar Péter;Takács Péter;Tisza Párt;

2025-09-19 13:24:00 CEST

Takács Péter leszögezte, bíznak benne, hogy „a mai valótlan nyilatkozatot nem követik további politikai akciók”. Az ellenzéki pártvezető válaszul kiemelte, az államtitkár sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ, amelyben nagy kegyesen felajánlotta, hogy valahol az utcán majd átveszi valaki a több tízmillió forint értékben összegyűjtött adományokat.

„Magyar Péter megint hazudik! Már meg sem lepődünk... Minden kórház át fogja venni az adományokat, bár tudjuk jól: nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja” – közölte Takács Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke nem sokkal később újabb posztban reagált az egészségügyi államtitkár szavaira.

Takács Péter bejegyzését megelőzően az ellenzéki pártvezető felszólította a miniszterelnököt, utasítsa az államtitkárt, hogy engedjék átvenni holnap az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban. Tudomásuk szerint ugyanis a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy szombaton nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket. Magyar Péter akkor leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák majd 100 kórházba sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását.

Takács Péter reakciójában azt írta: „Péter! Kicsit sok a balhé körülötted (TISZA-adó, TARRmageddon, fegyvermániás extábornok), mi máshoz nyúlnál megint, mint a kórházakhoz?! Ez nemcsak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is.”

Az egészségügyi államtitkár a bejegyzéséhez fűzött kommentjében azt is közölte:

„Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények az adományok elfogadásának rendjéről szóló 16/2023. (VI. 9.) BM utasítás (a továbbiakban: Szabályzat), valamint az annak megfelelő végrehajtás érdekében kiadott belső eljárásrendek szerint fogadhatják el a felajánlásokat. A szabályozás minden támogatóra egyformán érvényes.”

Egyben – megköszönve az adományozási szándékot – kiemelte, hogy

a kórházakban gyógyító munka folyik, így kéri, hogy ezt tartsák tiszteletben a betegek és az egészségügyi dolgozók zavartalan munkavégzése érdekében, és az adományozást békésen, a kijelölt rend szerint bonyolítsák le.

bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adomány átadása a kórház épületén kívül, a bejárat közelében lehetséges az arra kijelölt munkatársnak.

az adományozás nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek. Arra sem jogosult az adományozó, hogy a kórház területén sajtótájékoztatót tartson, oda sajtótájékoztatót szervezzen, illetve a dolgozókról felvételt készítsen.

„Bízunk benne, hogy a mai valótlan nyilatkozatot nem követik további politikai akciók, amelyekhez a kórházakat csak eszközként használnák fel” – jelentette ki Takács Péter.

A Tisza Párt elnökének válaszára sem kellett sokat várni, legújabb bejegyzésében leszögezte, Takács Péter megint hazudik, a hivatalos megkeresésükre a reggeli posztjáig az Országos Kórházi Főigazgatóság hivatalosan nem reagált, viszont több kórház telefonon jelezte, hogy felsőbb utasításra nem vehetik át a higiéniai termékeket és fertőtlenítőszereket.

„Miután nyilvánosan felszólítottam Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyük a kivéreztetett kórházainknak, látva az óriási felháborodást, Takács visszakozott, sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ, amelyben nagy kegyesen felajánlotta, hogy valahol az utcán majd átveszi valaki a több tízmillió forint értékben összegyűjtött adományokat” – állapította meg Magyar Péter.

„Elég volt a hazudozásból és az embertelenségből” – üzente az egészségügyi államtitkárnak, hozzátéve, a Tisza Szigetek tagjai, az önkénteseik, mint bármelyik magyar állampolgár be fognak menni a kórházak főbejáratán és az ott dolgozó munkatársak által kijelölt helyiségben a hivatalos eljárásnak megfelelően fogják átadni az adományokat. Sajtótájékoztatót nem fognak tartani a kórházakban, viszont az átadást dokumentálni fogják.

„Ha már ön nem képes azt biztosítani, hogy minden kórház mosdójában legyen kézfertőtlenítő és WC-papír 2025-ben Semmelweis Ignác hazájában, akkor legalább azt ne akadályozza meg, hogy civilek a saját pénzükön vásárolt adományokat méltó módon (a szokásos gyakorlattal egyezően) a kórház területén adhassák át. Ezek az emberek, önöktől eltérően nem tolvajok, hogy az utcán kelljen suttyomban átadniuk adományokat. Nem ők tették tönkre az állami egészségügyet és semmivel sem fogják zavarni a betegellátást” – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke.