Válaszolt Lantos Csaba, tényleg közpénzből fizették a Tisza Pártot lejárató Facebook-hirdetést

2025-09-19 14:40:00 CEST

A Energiaügyi Minisztérium (EM) foglalkozik az emberek széles körét érintő, kiemelt jelentőségű energetikai kérdésekkel, ez így volt eddig és így lesz a jövőben is – mint azt a 24.hu észrevette, így reagált Lantos Csaba energiaügyi miniszter arra, hogy közpénzből fizettek egy Magyar Pétert és a Tisza Pártot lejárató hirdetést Czepek Gábor miniszterhelyettes Facebook-oldalán.

Lantos Csabát a Momentum képviselője, Gelencsér Ferenc kérdezte az Energiaügyi Minisztérium által finanszírozott videóról. Egyben emlékeztette a minisztert, hogy ez nem más, mint az adófizetők pénzének felhasználása. „A minisztérium központi kormányzati igazgatási szerv. Adóforintokból működteti a kompetenciája területén az ország mindennapjait. Munkájáért a miniszter személyesen felelős. A pártállami időkben sajnos a politikai szervek és a párt nem váltak el egymástól, ennek meghaladása érdekében is történt Magyarországon a rendszerváltás” – fogalmazott. Megjegyezte, elengedhetetlen, hogy a felmerült eset kapcsán a minisztérium tisztázza magát, és arra várt választ, hogy

zajlik-e jelenleg belső vizsgálat az esettel kapcsolatban?

eltávolították-e a minisztérium által finanszírozott hirdetést a Facebookról?

a miniszter szerint felveti-e a tiltott pártfinanszírozás gyanúját a videó minisztérium általi finanszírozása?

Lantos Csaba válaszában közölte:

„Az Energiaügyi Minisztérium természetesen foglalkozik az emberek széles körét érintő, kiemelt jelentőségű energetikai kérdésekkel. Ez így volt eddig és így lesz a jövőben is. A posztban szereplő rezsivédelem az egyik ilyen kulcsfontosságú téma. A minisztérium támogatta a portfóliójába tartozó témáról szóló bejegyzés terjesztését és a jövőben is támogatni fog minden olyan üggyel kapcsolatos tájékoztatást, amely minden embert érint Magyarországon. Ez nem politikai kérdés, hanem a valóság bemutatása. Az oldalon megjelenő posztok esetleges hirdetéseit vagy az EM vagy Czepek Gábor fizeti, témájuktól függően.”