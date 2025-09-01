Az Energiaügyi Minisztérium finanszíroz egy Tisza Pártot lejárató Facebook-hirdetést

Facebook;Energiaügyi Minisztérium;Tisza Párt;

2025-09-01 14:23:00 CEST

A Momentum Mozgalom arra szólítja fel Lantos Csabát, hogy térítse meg az adófizetőket ért kárt.

Újabb szintet lépett az állami propaganda, már egy minisztérium fizeti nyíltan a Tiszát lejárató hirdetést, bizonyíthatóan közpénzből – hívja fel a figyelmet a Momentum Mozgalom a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki párt kiemeli, az energiaügyi miniszterhelyettes és kormánybiztos, Czepek Gábor hirdetett hazug videókampányt a Facebookon ahelyett, hogy a közpénzt az emberek hiteles tájékoztatására fordította volna.

Czepek Gábor ráadásul nem a saját pénzéből fizette a kampányt, mert feketén-fehéren olvasható a Facebook hirdetési adatbázisában, hogy a finanszírozó az Energiaügyi Minisztérium

– hangsúlyozza a Momentum. A párt megjegyzi, a magyar állam szolgálatába szegődött alkalmazottak alapvető etikai kötelessége, hogy semlegesen, oldalaktól és a saját politikai meggyőződésüktől is függetlenül lássák el a köz szolgálatát. Az pedig már nem csak etikai, de büntetőjogi kérdés is, hogy a közpénzzel felelősen, a törvényeket betartva gazdálkodjanak.

Az ellenzéki párt ezért

arra szólítja fel Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy folytasson le vizsgálatot az ügyben, haladéktalanul szüntessék be a törvénytelen gyakorlatot és a miniszter térítse meg az adófizetőket ért kárt.

Az említett, mesterséges intelligenciával készült Facebook-hirdetés témája egyébként a kormánypropagandához több szálon kötődő Index információja, a portál ugyanis elsőként, egy állítólagos belső tiszás feljegyzés alapján arról számolt be, hogy az ellenzéki párt „gazdasági kabinetje” egy háromkulcsos személyi jövedelemadó (szja) rendszer bevezetésén gondolkodik 15, 22, 33 százalékos kulcsokkal. Bár Magyar Péter cáfolta az Index értesüléseit, az Orbán-kormány tagjai továbbra is azzal vádolták a Tiszát, hogy adóemelésre készül. Mint megírtuk, Magyar Péter végül pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, a Tisza Párt valóban átalakítaná az adórendszert. Csakhogy azzal az állítással szemben, ami a Fidesz ellene indított kampányában szerepelt, az ellenkezőjét mondta.