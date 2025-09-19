Hangfelvételek alapján Rogán Antalt sejti a végrehajtói kinevezésekkel kapcsolatos visszaélések mögött a Mi Hazánk Mozgalom, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez hazugság

Rogán Antal;hangfelvételek;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-09-19 14:36:00 CEST

Toroczkai László szerint nem csak egy minisztert kívánnak leleplezni.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter esetleges érintettségére utalnak azok a hangfelvételek a Mi Hazánk Mozgalom szerint, amelyek a párt nemrégiben hozott nyilvánosságra.

A párt elnöke, Toroczkai László – írja a 24.hu – egy YouTube-videóban arról beszélt, hogy az úgynevezett „végrehajtói maffia” csúcsán nem Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke, hanem egy miniszter áll. Toroczkai László két hangfelvételt hozott nyilvánosságra a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusával, Fiszter Zsuzsannával az oldalán.

Az egyik felvételen állítólag annak a Bajkó Ervinnek a hangját lehet hallani, aki 2024. július 4-én életét vesztette egy súlyos Árpád hídi közlekedési balesetben. Ő volt a Schadl–Völner-ügy egyik kulcsfigurája, akitől az ügyészség által 1. számú koronatanúnak nevezett személy az információkat kapta Schadl György MBVK-elnök üzelmeiről.

A másik hangfelvételen két végrehajtó beszélget, ahol szóba került a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Zsigó Róbert. A Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusa szerint „a hangfelvétel bizonyossága alapján” az derülhet ki, hogy Rogán Antal ugyanúgy közrejátszhatott ezekben a területleosztásokban „a végrehajtói kinevezések környékén”, ő is intézhetett végrehajtóknak helyet. Fiszter Zsuzsanna úgy fogalmazott, nem ő volt az, aki közvetlenül kiválasztotta, kit hová nevezzenek ki, hanem másnak adta át ezt a feladatot. Hozzátette, a tanúvallomások és a hangfelvételek alapján az is látható, hogy nemcsak vezető politikusok, például Rogán Antal, hanem alacsonyabb szintű politikusok is közrejátszhattak a kinevezésekben.

Toroczkai László jelezte, hogy nem csak egy minisztert kívánnak leleplezni.

A két hangfelvétel miatt a 24.hu megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát is az állításokkal kapcsolatban. Válaszában a tárca közölte: Rogán Antal érintettsége megalapozatlan pletyka és hazugság.