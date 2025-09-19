Ruszin-Szendi Romulusz vitára hívja a honvédelmi minisztert

vita;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-19 15:24:00 CEST

Mindent kitenne nyíltan az asztalra.

Nyílt vitára hívta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert a Tisza Párt szakpolitikusa.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a tárcavezető félreértette a szövetségről szóló Facebook-bejegyzését. „Úgy gondolta, hogy ő kioktat. Ez akkor menne, hogyha értene a szakmához. Ezt sajnos nem mondhatja el magáról” – fogalmazott.

A vitához az állami televíziót tartaná legalkalmasabb helyszínnek, de erre nem lát lehetőséget. Ezért felkérte az ATV-t a vita megszervezésére, ahol korábban már sor került hasonló összecsapásra. „Tegyük ki nyíltan, ki mit tud erről a szakmáról. Honvédelem, biztonság és védelempolitika – ütköztessük érveinket, aztán meglátjuk majd, hogy a magyar társadalom kinek ad igazat” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz.