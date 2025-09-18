Magyar Péter szerint egy normális országban nem elveszik a volt vezérkari főnöktől a fegyverét, hanem védelmet biztosítanak neki

fegyver;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-18 22:52:00 CEST

A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusznak „nincs takargatnivalója, semmi szabálytalanságot nem követett el”, engedéllyel tartott fegyvert.

„Azt tudom mondani ennek az aljas, bukott, rettegő hatalomnak, hogy egy normálisan működő országban a volt vezérkari főnöktől nem elveszik az engedéllyel tartott fegyverét, hanem védelmet biztosítanak neki” – idézte a Telex, mit mondott Magyar Péter csütörtökön, az országjárása paksi állomásán.

A Tisza Párt elnökének érvelése szerint a védelemre azért van szükség, mert egy volt vezérkari főnöknél olyan információk vannak, amelyek nemzetbiztonságilag fontosak, mindez háborús időszakban kiemelt jelentőségű. A fórumon megjegyezte, „olyan szinten retteg a korrupt hatalom”, hogy az már vegzálásig fajult.

Magyar Péter azt is hozzátette, hogy míg a rendőrség sem az őket ért halálos fenyegetések ügyében, sem a Matolcsy Györgyhöz kötődő MNB-botrányban nem csinál semmit, addig ilyen ügyekben honvédelmi utasításra mennek ki. Azt mondta, Ruszin-Szendi Romulusznak „nincs takargatnivalója, semmi szabálytalanságot nem követett el”, engedéllyel tartott fegyvert.

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusáról a kormánypárti sajtóban korábban olyan felvételt jelentettek meg, amelyen egy fórumon beszél, az inge oldalt kidudorodik, és eközben egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik az oldalán. Erre azonnal ráugrott a közismert fideszes feljelentő, Tényi István, és közölte, hogy a Nemzeti Nyomozóirodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt.

Ruszin-Szendi Romulusz akkor tudatta: „Lőfegyverviselési engedélyem van. Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”

Elsőként Magyar Péter számolt be róla csütörtökön, hogy Ruszin-Szendi Romulusz otthonában kora reggel rendőrök jelentek meg. A volt vezérkari főnök a nap folyamán később saját maga is megerősítette a történteket, és arról írt a közösségi oldalán, hogy két rendőr csengetett be hozzá azzal, hogy lefoglalják az engedéllyel tartott fegyverét.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében közölte: a rendőrök jelezték, hogy megtagadhatja az átadást és megfellebbezheti a határozatot. Miután – folytatta – semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és semmilyen takargatnivalója nincs, a fegyvert átadta az eljáró rendőröknek, akik szavai szerint azt is elmondták neki, hogy sajnálják, de parancsot kaptak.