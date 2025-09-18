Ruszin-Szendi Romulusz: Rendőrök érkeztek az otthonomba, hogy lefoglalják az engedéllyel tartott fegyveremet

rendőrség;fegyverek;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-18 10:24:00 CEST

Az eljáró kollegák elmondták, hogy sajnálják, de parancsot kaptak – jegyezte meg a volt vezérkari főnök.

„Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet” – közölte Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben az áll, a rendőrök jelezték, hogy megtagadhatja az átadást és megfellebbezheti a határozatot. Miután – folytatta – semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és semmilyen takargatnivalója nincs, a fegyvert átadta az eljáró rendőröknek, akik szavai szerint azt is elmondták neki, hogy sajnálják, de parancsot kaptak.

„Számtalan halálos fenyegetést kaptam, mióta a TISZA mellé álltam és magyarok millióival egy emberséges és működő országért küzdök. Megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a TISZA közösségének a tagjait. Magyar Péter pártelnök is számtalan halálos fenyegetést kapott, de a hatóságok a feljelentés ellenére egy éve nem tesznek semmit. Orbán Viktor miniszterelnök minden nap egyre feljebb tekeri a gyűlöletgenerátort és az uszítást. A korrupt hatalom retteg. Tudják, hogy vége van” – hangsúlyozta Ruszin-Szendi Romulusz. A TISZA közösségét arra kérte, hogy ne féljenek, ne foglalkozzanak a rettegő hatalom fenyegetésével. „Itt vagyok, itt vagyunk és mindenkit megvédünk” – üzente a volt vezérkari főnök.

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusáról a kormánypárti sajtóban korábban olyan felvételt jelentettek meg, amelyen egy fórumon beszél, az inge oldalt kidudorodik, és eközben egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik az oldalán. Erre azonnal ráugrott a közismert fideszes feljelentő, Tényi István, és közölte, hogy a Nemzeti Nyomozóirodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt.

Ruszin-Szendi Romulusz akkor tudatta: „Lőfegyverviselési engedélyem van. Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Mostanra odáig jutottunk, hogy a TISZA fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.”