A magyar agrárium dél-amerika irányba tolódik

2016-ban folytatódott a magyar agrárium "dél-amerikai irányba tolódása" egyre nagyobb birtokok alakulnak ki, egyre alacsonyabb a foglalkoztatás az ágazatban és egyre nehezebb megélni abból. Sallai R. Benedek (LMP) szerdai budapesti sajtótájékoztatóján "alternatív évértékelést" tartott a magyar agráriumról azt követően, hogy az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága meghallgatta Fazekas Sándor minisztert. Kijelentette: ebben a testületben pártja 2014 óta nem kapott helyet, ezért - mint fogalmazott - olyan esetekről kíván beszélni, amelyekről a miniszter "minden bizonnyal nem számolt be".