Ursula von der Leyen: Az EU 19. szankciós csomagjában betiltja az orosz LNG importját

Európai Unió;orosz gáz;uniós szankciók;

2025-09-19 14:49:00 CEST

Az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra - jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte:

Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is - emelte ki Ursula von der Leyen.

Donald Trump elvárásával kapcsolatban – amely szerint az európai országoknak le kell válniuk az orosz kőolajról – Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón - a kabinet részéről először reagálva - kijelentette, a magyar kormány magyar érdekeket képvisel, Magyarország pedig fenntartja a vásárlást a biztos elérhetőség és az ár miatt. Szerinte Európának hosszú távon az lenne az érdeke, hogy gazdasági együttműködésre törekedjen Oroszországgal. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány elítéli, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve háborút indított Ukrajna ellen, de Európa válaszai közül a szankciók hatásait érdemes vizsgálni, különösen az európai és az orosz gazdaságra gyakorolt következményeiket. – Az elmúlt három évben az orosz gazdaság növekedési üteme lényegesen meghaladta az európaiét. A szankciós politika így, bár érthető morális alapokra épült, teljesen eredménytelennek bizonyult – értékelte a helyzetet a Miniszterelnökséget vezető miniszter.